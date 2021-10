Mps, ipotesi di ricambio al vertice: Orcel e Bastianini l'8/11 in Parlamento

Mps, dopo il ko di Unicredit sul tavolo del Tesoro il piano di rilancio

Dopo la chiusura della trattativa con Unicredit, il dossier di Mps torna a scaldarsi. E in questa fase l'obiettivo, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, sarebbeuno: puntare a un aumento che possa piacere al mercato, con diritto d'opzione, destinato a coinvolgere l'azionariato attuale, ma non solo, in un progetto di rilancio credibile.

In questo scenario, il Tesoro, che è azionista al 64% si sta dirigendo in una direzione ben precisa: tra i piani ci sarebbe quello di portare l'istituto senese verso una solità patrimoniale, in modo da poi passare il testimone a mani private. Prima di ciò però, riferisce il Sole 24 Ore, è necessario ottenere la proroga a mantenere la partecipazione oltre la scadenza prevista a fine anno da Bruxelles. Secondo le indiscrezioni il lasso di tempo di rinvio è di almeno 12-18 mesi.

Dopodichè, lo step successivo sarà quello di ricapitalizzare Mps, a partire dal 2022. Si parte dai 2,5 miliardi emersi nel corso degli stress test del 2020, ma è realistico un ritocco verso l’alto. “Si punta insomma a un’operazione market-friendly, in cui il Mef parteciperà pro quota con il fondo per le ricapitalizzazioni di 1,5 miliardi e con le risorse ulteriori che serviranno. Ma l’aumento dovrà essere aperto soprattutto a coinvolgere gli altri azionisti, e auspicabilmente anche nuovi investitori pronti così ad entrare nel capitale", scrive il quotidiano economico.

Intanto, la commissione d'inchiesta che si sta occupando da tempo della crisi di Mps, cerca spiegazoni ed illuminazioni sulle trattative. Sul tavolo infatti, fissato per l'8 novembre, l'incontro con il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel e il ceo di Mps Guido Bastianini.