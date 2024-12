Mps, si dimettono cinque consiglieri indicati dal Mef. A breve i sostituti

Mps, si dimettono cinque consiglieri dal Mef

Si dimettono da Banca Monte dei Paschi di Siena cinque consiglieri indicati dal Mef: Paolo Fabris De Fabris, componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dell’Organismo di Vigilanza 231; Lucia Foti Belligambi, componente del Comitato Remunerazione e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate; Laura Martiniello, componente del Comitato Nomine e del Comitato Rischi e Sostenibilità; Annapaola Negri-Clementi, Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e componente del Comitato Remunerazione; Donatella Visconti, componente del Comitato Nomine e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Lo fa sapere la Banca in un comunicato. Le dimissioni sono avvenute ieri.

"Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, preso atto delle dimissioni, ringraziano i suddetti Consiglieri per il proficuo contributo prestato in questi anni. Il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio al processo di integrazione dell’organo di governo, secondo le previste disposizioni normative", si legge ancora nel comunicato.