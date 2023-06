Mps più vicina alla fusione con Bper: il titolo vola in Borsa e chiude a +5%

Mps, vicine le "nozze" con Bper: il titolo vola a Piazza Affari

Mps prende il volo (e non solo metaforicamente). Il titolo ha chiuso la seduta odierna in rialzo del 5,01%, confermando il continuum molto positivo che si è innescato negli ultimi mesi. A pagare questa volta i rumors, riportati oggi da Repubblica, su una fusione, sempre più vicina, tra l'istituto bancario senese e Bper.

Le indiscrezioni hanno regalato alla banca senese "la maglia rosa" del Ftse Mib, con un progresso del 4% a quota 2,367 euro. Da inizio anno la variazione del titolo è stata del +16.28%, mentre la variazione dell’andamento rispetto allo scorso anno ha registrato +188,4% . Nella seduta odierna, il titolo ha toccato un massimo di 2.311 euro e un minimo di 2.232 Euro per azione. Nell'anno in corso, il record più alto toccato dal titolo di Banca Monte Paschi Siena è di 2.975 Euro per azione, raggiunto il 21 febbraio scorso, mentre il valore più basso è stato di 1.7552 Euro,quasi un mese dopo, esattamente il 20 marzo.

Inoltre, a dare carica al titolo anche la recente promozione delle "nozze" da parte dell'agenzia di rating Moody’s e le parole di Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, che nemmeno una settimana fa ha candidato la banca come prossima protagonista del terzo polo bancario, affiancando così Intesa e Unicredit. Insomma, i rumors su un possibile matrimonio tra Mps e Bper continuano a tenere banco il dibattito, anche se da Repubblica rimarcano che "la rete Mps è comunque troppo grande per essere integrata con i 1900 sportelli Bper: anche per le valutazioni di Borsa”.