Mps sempre più vicina alla cessione. In arrivo i consulenti del Mef

Cessione Mps, arrivano gli advisor del Mef

Grandi passi avanti per la privatizzazione di Monte dei Paschi di Siena. Il Ministero dell'economia e finanza "in relazione alle procedure di cessione di quote di Mps, comunica di aver individuato Ubs e Jefferies come consulenti finanziari e Clifford Chance come legali". Come spiega il Corriere della Sera, una selezione effettuata in tempi brevi, a due settimane dall’invio delle lettere di invito, a testimonianza della volontà di procedere sul dossier.

Al centro del lavoro degli advisor ci sarà la valutazione sulle strade da prendere, cammini che potrebbero anche incrociarsi, spiega il Corriere della Sera. "Valuteranno se perseguire l’idea di una combinazione con un’altra banca. Sullo sfondo restano sempre i nomi di Banco Bpm, che ha sempre sementito l’interesse verso Mps, Unipol, impegnata a consolidare le sue partecipazioni in Bper e Popolare di Sondrio, oppure Unicredit il cui nome non ha mai smesso di girare negli ambienti finanziari".

L'alternativa sarebbe studiare un alleggerimento della quota del Tesoro, propedeutica magari a facilitare una combinazione con un altro istituto. Una riduzione che potrebbe passare attraverso un private placement a un gruppo di investitori oppure attraverso un’operazione indirizzata a tutto il mercato, «quando il prezzo e le condizioni ci sembreranno congrue», aveva sottolineato in ministro Giancarlo Giorgetti nei giorni scorsi.