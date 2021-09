Mps, Unicredit alza ancora l'asticella sulla dote pubblica: garanzie su 15 mld

Continua l’operazione Unicredit-Mps e la stretta di Orcel è ormai vicina: con lo Stato prossimo all’uscita dal capitale, la partita si scalda. E le asticelle si alzano. Unicredit, sul banco delle trattative per l’acquisizione di Mps, avrebbe infatti cominciato il braccio di ferro sui 15 miliardi di euro di crediti a minore solvibilità che non avrebbe alcuna intenzione di accollarsi. A meno che il Tesoro non offra garanzie in caso di default. Si tratta quindi di una cartolarizzazione sintetica in varie forme, per spostare i rischi di perdita su terzi.

È questo ciò che emerge dalle ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, che scrive: “il negoziato esclusivo, fino al 9 settembre, sarà ragionevolmente esteso, forse tutto il mese, per comporre il mosaico di una trattativa che uno degli attori in campo dice avanzata, ma non tanto da avere un quadro completo”. A pesare sulla trattativa Mps-Unicredit alcune difficoltà, tra le quali “la quantità e complessità di decine di migliaia di finanziamenti, che ammontano a 90,5 miliardi e formano la gran parte del bilancio del Monte”.

Intanto, i soggetti interessati alla partita aumentano: oltre a Unicredit e Amco "focalizzata sui crediti deteriorati e crediti classificati come Stage 2", al tavolo si è seduta anche Mediocredito, interessata a una "selezione di sportelli bancari, che potrebbero portare l’istituto pubblico a rilevare tra 100 e 150 filiali della banca senese nel Mezzogiorno", escluse dall'operazione con Unicredit.