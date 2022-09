Mps, via libera dalla Bce all'aumento di capitale: si parte il 15 settembre

Mps, la Bce dà il via libera all'aumento di capitale

Banca Monte dei Paschi rende noto che la Banca Centrale Europea ha approvato, per gli aspetti di competenza, l’operazione di rafforzamento di capitale che verrà sottoposta all’assemblea il prossimo 15 settembre. Tale approvazione si aggiunge al completamento dell’iter autorizzativo da parte di DG Competition. Si tratta di un nuovo, ulteriore passaggio per il via libera all'aumento di capitale da 2,5 miliardi che l'amministratore delegato Luigi Lovaglio ha messo a punto a luglio. Nel nuovo piano sono previsti anche 3.500 esuberi che devono essere portati a termine entro la fine di novembre. Un'operazione che "mangerà" quasi un terzo dell'aumento di capitale complessivo