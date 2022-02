Msc, in arrivo nuovo brand di lusso: varato il piano industriale 2022

Msc Crociere, pronto il piano industriale 2022: in arrivo il nuovo brand di lusso "Explora Journeys" e 7 navi entro il 2026

Il gruppo Msc, ieri mattina, ha svelato i suoi progetti industriali per il 2022 e oltre. “Grazie alla visione della famiglia Aponte”, ha raccontato Leonardo Massa, managing director della compagnia di navigazione, “oggi Msc è un gruppo familiare e insieme multinazionale e globale con oltre 100mila dipendenti in tutto il mondo, dal Nord America al Sudafrica e al Giappone. Oggi sempre di più anche quello del cruising, nonostante la pandemia, è un business globale: Msc Crociere lo sa bene e lavora per quello".

"Basti pensare che dal 2021", continua, "a oggi abbiamo ospitato oltre 1 milione di passeggeri per un totale di circa 7 milioni di bed nights e che per l’estate 2022 i progetti sono di crescere ancora. Anche se probabilmente concentrandoci soprattutto sulle mete di prossimità”.

Msc, Massa: "Tutte le 19 navi in esercizio nei mesi caldi"

“La stagione in arrivo infatti”, continua Massa, “prevede che le nostre navi tocchino ben 15 porti in Italia, un record mai raggiunto prima, ma non solo. Nei mesi caldi tutte le 19 navi della flotta saranno in esercizio per crociere sparse su 110 itinerari in 4 aree geografiche: Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi e Emirati. Per la prossima estate abbiamo previsto grandi volumi di vendita ma generati ancora sotto data come lo scorso anno. E che, come nel 2021, cresceranno con il miglioramento della situazione pandemica. Se nel 2019 in questo periodo avevamo già il 70% del prodotto prenotato oggi siamo al 30% ma il trend è in crescita”.

Msc, confermate sette nuove navi da crociera entro il 2026

Msc Crociere non si ferma dunque nel suo piano di sviluppo industriale che viene confermato e implementato anno dopo anno. Se nel 2021 erano state varate due navi infatti, altre due ammiraglie saranno lanciate nel 2022 (Msc Seascape e Msc World Europa), mentre un’ennesima nuova nave arriverà nel 2023, la Msc Euribia. E sempre a partire dal 2023 inizieranno i vari delle prime quattro navi del nuovo brand lusso di Msc, Explora Journeys, le quali verranno lanciate una all’anno fino al 2026.