Msc-Ita-Lufthansa, il triangolo che piace a tutti (ma non all’Anac)

Msc-Ita-Lufthansa, il dossier vale tra 1,2 e 1,4 miliardi

Continuano i movimenti tellurici intorno a Ita, la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia. Dopo che nei giorni scorsi si era dato conto di qualche tensione tra il presidente esecutivo Alfredo Altavilla e l’amministratore delegato Fabio Lazzerini, da ieri le cronache finanziarie sobbollono per un possibile matrimonio a tre: Msc, la compagnia di navigazione con sede a Ginevra (ma cuore pulsante campano), Lufthansa e, appunto, Ita.

Partiamo dalle compagini: Ita Airways è di proprietà al 100% del Ministero dei Trasporti e ha ottenuto la scorsa settimana una buona notizia da parte della temibile commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager: potrà accedere alle compensazioni per i mancati introiti causa Covid nonostante sia operativa solo dal mese di ottobre dello scorso anno.

Come riporta Repubblica, l’idea di privatizzare Ita, evitando così di gravare sulle casse dello Stato, potrebbe riuscire ora che al governo c’è un uomo che piace alle istituzioni europee e che – al di là dei balletti sul Quirinale – gode di grande stima. Ovviamente, parliamo di Mario Draghi. Se però l’anno prossimo l’ex numero uno della Bce dovesse sedere al posto di Mattarella e ci fosse un nuovo esecutivo, tutto politico, sarebbe complicato riuscire a portare a termine questa operazione.

Ecco perché Ita ha fretta di trovare qualcuno che la sposi. E quel qualcuno potrebbe proprio essere Msc, gigante che – prima della grande crisi del Covid – occupava il quarto posto a livello mondiale dopo Carnival, Royal Caribbean e Norwegian. Il fatturato nel 2020 è passato dai 3,2 miliardi del 2019 ai 705 milioni del 2020, con la famiglia Aponte (che ha un patrimonio superiore ai 10 miliardi) che ha dovuto iniettare liquidità per oltre 175 milioni per far fronte alla crisi.

Quanto vale Ita? Secondo le stime di Repubblica tra 1,2 e 1,4 miliardi. Quindi, una cifra decisamente alla portata di Msc. Ma ci sono due problemi: il primo riguarda il fatto che la compagnia di navigazione ha sede a Ginevra ed è dunque a tutti gli effetti svizzera. Difficile che l’Europa dia il via libera all’acquisto di una quota superiore al 49%. Questa difficoltà sarebbe aggirabile se si trovasse un triangolo proprio con Lufthansa, che potrebbe entrare nella partita in due momenti, come riferisce il Corriere. Il primo sarebbe quello di un accordo commerciale, il secondo quello di un vero e proprio ingresso nel capitale azionario, magari nel 2023 o nel 2024.

Il secondo problema, come nota Il Fatto Quotidiano, è che su Msc pende una sanzione dell’Anac per pantouflage. Brevemente i fatti: all’inizio del 2017 l’azienda aveva assunto Luigi Merlo, ex presidente dell’autorità portuale di Genova e marito dell’ex presidente della Commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita. Tra le pene comminate a Msc c’è anche il blocco per tre anni della possibilità di fare business con il settore pubblico.

L’Anac accertò violazioni e il Consiglio di Stato, nel 2019, diede definitivamente ragione. L’Autorità però non ha chiarito se il blocco di tre anni debba essere conteggiato dal 2017 – cioè momento dell’assunzione di Merlo – o dal 2019, cioè dalla conferma della violazione.

Quello che appare evidente è che la mossa, che ha preso in contropiede molti soggetti, è dettata soprattutto dal desiderio di chiudere in fretta la partita, dando a Msc e Lufthansa la possibilità di entrare nella data room di Ita per tre mesi ma approvando l’iter prima dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Air France-Klm non nascondono irritazione, anche perché non possono per il momento essere della partita perché non hanno ancora rifuso almeno il 75% degli aiuti-Covid ricevuti durante la pandemia. Cosa che invece Lufthansa ha già completato. Si preannunciano settimane caldissime intorno a Ita.



