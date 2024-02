Msc salva lo stabilimento di Trieste. Aponte punta al turismo con Italo e...

Msc salva lo stabilimento di Trieste e lo converte alla produzione di carri merci. Aponte punta al turismo con Italo, alberghi e...

Con l'aumento del 170% dei costi di noleggio dall'inizio della crisi del Canale di Suez, la società di navigazione Msc di Gianluigi Aponte continua a generare profitti da reinvestire in settori connessi al trasporto merci. Negli ultimi tempi, gli investimenti diretti in Italia si sono intensificati, con diverse acquisizioni in società attive nella logistica e nelle infrastrutture. L'ultimo progetto annunciato dal fondatore di Sorrento, sebbene ancora in fase di conclusione, riguarda l'acquisizione della Warstila di Trieste, la società finlandese produttrice di motori marini che ha licenziato 300 dipendenti. La notizia è riportata da Repubblica.

Aponte si è dichiarato interessato ad acquisire lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra, riassumendo tutti i 300 lavoratori e convertendolo alla produzione di carri merci. Questo movimento mira a valorizzare ulteriormente le attività a terra vicino al Porto di Trieste, dove Msc già possiede due moli per lo scarico delle merci, uno direttamente e uno tramite la partecipazione azionaria nella società portuale di Amburgo. Il forte interesse di Aponte nel settore della logistica è ulteriormente confermato da un'altra operazione in corso di valutazione. Si tratta dell'acquisizione della maggioranza nel consorzio G4, vincitore dell'appalto per la gestione logistica di Baker Hughes, l'azienda americana proprietaria del Nuovo Pignone. L'investimento sarà realizzato attraverso Medlog, la controllata di Msc specializzata nella logistica, nonostante le iniziali reticenze degli americani riguardo alla partecipazione di Aponte all'appalto. Inoltre, il fondatore di Msc intende concentrarsi maggiormente sul turismo in Italia. Entro marzo, previo il via libera da parte delle autorità europee, dovrebbe finalizzare l'acquisizione di Italo, con progetti di potenziamento dei servizi ferroviari.

Inoltre, sta valutando con Msc Crociere la possibilità di collegare i porti italiani con collegamenti bus e treni attraverso un unico sistema di bigliettazione. Per quanto riguarda il settore aereo, Aponte segue da vicino la privatizzazione di Ita, valutando un suo possibile coinvolgimento a seconda delle condizioni imposte dall'Antitrust dell'UE a Lufthansa per l'acquisizione della compagnia italiana. Infine, per completare l'offerta turistica, Aponte sta esplorando anche il settore alberghiero, con potenziali acquisizioni come il Bauer a Venezia. Aponte ha discusso del suo crescente interesse per l'Italia durante un recente incontro con Giorgia Meloni, anche se al momento non ha ancora annunciato la creazione di una holding italiana per aggregare le molteplici attività del suo gruppo nel paese.