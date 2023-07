Musk-Zuckerberg, ecco quanti soldi hanno incassato nel 2023. La cifra è faraonica

Crescono i patrimoni dei 500 più ricchi del mondo. Musk e Zuckerberg trainano gli incassi: +852 miliardi di dollari

I più ricchi del mondo si fanno ancora più ricchi. Tracciati dal Bloomberg Billionaires Index sulla base dell’aggiornamento costante del loro patrimonio quotato, le prime 500 persone più ricche del mondo hanno guadagnato nella prima metà del 2023 ben 852 miliardi di dollari.

In media, per fare un calcolo, significa che ognuno di loro ha visto crescere la propria ricchezza di 14 milioni al giorno, per ciascuno dei giorni degli ultimi sei mesi. Ma entriamo nei dettagli. All’apice dei “ricconi” che hanno guadagnato di più c’è proprio Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo. Il patron di Tesla e Twitter ha infatti ben 96,6 miliardi in più rispetto a Capodanno.