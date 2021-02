Mustier scrive a colleghi: buona fortuna per una nuova tappa del viaggio

"Oggi e' il mio ultimo giorno in Unicredit, dopo circa cinque anni vissuti da a.d. di questa banca. stato un privilegio immenso lavorare qui, sono estremamente orgoglioso dei traguardi e degli obiettivi raggiunti insieme. Abbiamo portato a termine con successo il nostro piano strategico Transform 2019, e affrontato l'emergenza sanitaria del 2020 con grande fiducia in noi stessi e con forte determinazione, sempre mettendo al primo posto la salute e la sicurezza di tutte le nostre persone. Siamo stati al fianco dei nostri clienti e delle nostre comunita' in un momento critico, dimostrando quali sono le cose che contano davvero per la nostra banca e il nostro team".

Lo ha affermato il ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier, in un messaggio di augurio inviato ai colleghi. "Unicredit e' in una posizione di forza grazie a un bilancio solido, a un approccio al rischio prudente e a una gestione dei costi oculata, oltre a un impegno costante nel perseguire risultati sostenibili nel lungo periodo. La nostra cultura e' profondamente cambiata grazie alla dedizione di tutti i colleghi che hanno accolto e adottato i nostri valori di etica e rispetto, e si sono sempre sforzati di 'Fare la cosa giusta!' per tutti i nostri stakeholders. Andrea Orcel guidera' il nostro gruppo nella prossima tappa di questo 'viaggio'. Sono entusiasta, e non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirete a fare, insieme a lui, tutti insieme. Sono sicuro che continuerete a far si' che Unicredit resti un player pan-Europeo di successo. Unicredit e tutte le persone con le quali ho lavorato in questi anni avranno sempre un posto speciale nel mio cuore, e spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo in futuro", conclude.