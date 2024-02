Mutui, calano i tassi. Buone notizie per gli under 36, ecco perché

Mutui in discesa nel 2023, ecco perché

Tassi sui mutui in discesa. I tassi alti spingono gli utili delle banche italiane nel 2023 ma, in vista anche dei primi tagli quest'anno da parte della Bce e il rallentamento dell'inflazione, quelli sui mutui iniziano a scendere.

Già segnalato dal mercato e dagli operatori bancari, come scrive il Messaggero, il dietrofront che anticipa le future mosse della Bce, è ora ufficializzato dai dati della Banca d'Italia secondo cui i tassi sui nuovi mutui nell'ultimo mese dell'anno scorso sono scesi al 4,82% contro il 4,92 del mese precedente. In ribasso anche quelli sui finanziamenti alle imprese: al 5,46 per cento contro il 5,59 nel mese precedente.

E intanto ci sono novità anche sul fronte degli sgravi sui mutui per la prima casa per i giovani under 36 con Isee fino a 40 mila euro: verrà riconosciuto anche a chi ha firmato entro il 31 dicembre 2023 solo il contratto preliminare purché il rogito sia concluso entro la fine del 2024.

Lo prevede infatti un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe depositato nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera, che dunque amplia la categoria di under 36 che può usufruire degli aiuti.