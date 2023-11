Nasce 2100, Alessandro Benetton lancia il venture capital dal cuore italiano

Alessandro Benetton lancia 2100 Ventures

Alessandro Benetton ha ufficialmente presentato a Milano la sua nuova "creatura", 2100 Ventures, dedicata al supporto di startup e giovani founder italiani ed europei. L'evento si è svolto presso la 21 House of Stories Navigli, una struttura di ospitalità ibrida promossa dalla famiglia Benetton. La filosofia di 2100 Ventures si basa sull'idea di offrire non solo finanziamenti, ma anche l'esperienza imprenditoriale della famiglia Benetton e l'accesso a un ampio network industriale in vari settori. Durante l'evento, è stato discusso l'importante tema della contaminazione di idee in vista di una nuova era di innovazione industriale.

Il panel di discussione sull'ecosistema del venture capital in Italia e in Europa ha coinvolto figure di spicco del settore, tra cui Cameron McLain, co-fondatore e managing partner di Giant Ventures, Adil Bouhdadi, co-fondatore di Autone, Danila De Stefano, fondatrice di UnoBravo, e Andrea Gennarini, co-fondatore e managing partner di 2100 Ventures. La moderatrice del panel è stata Inès Makula, autrice del podcast di imprenditoria digitale "Made IT".

2100 Ventures è il risultato della collaborazione tra Alessandro Benetton e tre giovani professionisti con esperienza nel settore finanziario e del venture capital internazionale. Il team, composto da Andrea Gennarini, Andrea Casasco e Andrea Gurnari, è supportato da advisor autorevoli come Luca Ascani, Stefano Bernardi e Raffaele Terrone. L'iniziativa, con sede a Londra e Milano e una dotazione di capitale di 30 milioni di euro, si propone di rinforzare i legami tra l'ecosistema del venture capital italiano e europeo. Il team lavorerà con i migliori venture capitalist internazionali per attirare investimenti esteri nelle startup italiane più promettenti, agevolando anche l'accesso dei founder europei al mercato italiano e del Sud Europa.

Ciò che rende unica 2100 Ventures è la giovane età dei managing partners, il vasto network industriale focalizzato nel Sud Europa e un approccio imprenditoriale con solide esperienze internazionali. La società investirà tra i 250 mila e i 750 mila euro per acquisire una quota dell'1% al 5% in startup europee in fase early-stage (pre-seed, seed e Series A). Finora, 2100 Ventures ha effettuato sei investimenti, collaborando con rinomati fondi di venture capital come Seedcamp, Speedinvest, Giant Ventures, Collaborative Fund, Kima Ventures e Y Combinator. Tra le startup in portafoglio figurano Jet Hr, Autone e BonusX.

“L’ Europa sta per vivere una nuova era d'innovazione industriale – commenta Alessandro Benetton- cerchiamo imprenditori che sognano in grande e che sfidano le difficoltà con ostinato ottimismo. 2100 Ventures nasce per sostenere queste imprese, per aiutare i tanti giovani founder dei vari settori, soprattutto italiani. Vogliamo essere un investitore paneuropeo dal cuore italiano."

"Stiamo già lavorando per ridurre il gap oggi esistente tra l’ecosistema tecnologico italiano ed estero. Per questo, ringraziamo Alessandro per essere stata la prima persona ad aver creduto nel progetto e per essere continua fonte di ispirazione e supporto”, è il commento del team di 2100 Ventures Andrea Gennarini, Andrea Casasco e Andrea Gurnari.