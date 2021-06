Nasce la prima macro-Regione. "Centro-Italia", per ottimizzare spese Recovery

Cinque regioni hanno deciso di dare vita ad un nuovo progetto, si chiama "Centro-Italia" e ne fanno parte Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Nasce con un obiettivo ben preciso, presentare al governo un pacchetto ragionato di progetti comuni per un'area che vale oltre 400 miliardi di Pil, dispone di ben 1.477.000 imprese, rappresenta il 20% dell'export e conta oltre 13 milioni di abitanti. La necessità - si legge sul Messaggero - è quella di spendere, bene e in fretta, i tanti soldi europei in arrivo con il Recovery Fund. Poco importa se si chiamerà Centro Italia o Italia dei Due Mari (il primo nome proposto), il progetto è ormai stato lanciato.

Nicola Zingaretti ha presentato l'iniziativa in modo sobrio ma chiarissimo. «Vediamo nel Recovery europeo una grande opportunità di svolta per il sistema Paese - ha detto Zingaretti - Il punto è come le regioni dell'Italia centrale possano mettere in campo il proprio contributo per aiutare l'Italia, tutti assieme, ad accendere i motori dello sviluppo. Vorremmo dimostrare che coordinare assieme lo sviluppo economico e la nascita di nuove infrastrutture possa assicurare una svolta a tutta l'Italia».