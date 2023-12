Natale 2023, italiani spenderanno 446 euro a testa ma 1 su 4 vuole risparmiare

Spese Natale 2023, 1 su 4 vorrebbe risparmiare. La metà del budget va via per fare i regali, fonte di stress per il 33%

Il periodo delle feste natalizie, con i suoi preparativi, porta con sé tanta voglia di stare insieme e riunirsi tra le persone care. In questo pullulare di preparativ, cene e regali non mancano. Ma a quanto ammonta la previsione delle spese degli italiani?

Secondo l'indagine condotta da Altroconsumo, per il Natale 2023, ormai alle porte, gli italiani spenderanno circa 446 euro a testa (217 euro solo per i regali), ma un intervistato su quattro prevede di spendere meno dello scorso anno. Quasi la metà (46%) farà acquisti solo o soprattutto online (anche se rispetto all’anno scorso c’è un calo: il 18% pensa di fare meno acquisti sul web); il 21% farà acquisti solo o soprattutto in negozi fisici, mentre nel 23% dei casi si farà in modo equilibrato, sia online sia nei negozi fisici.

Inoltre, secondo il 33% del campione fare regali è fonte di stress, per poi risolversi in cose spesso inutili per ben il 30%; per risparmiare il 19% li comprerà a gennaio, approfittando dei saldi.

Di fronte al carovita, l’intento del 25% - un buon quarto del totale - sarebbe però quello di stringere la cinghia e spendere meno dell’anno scorso. Complessivamente, si spenderà in media 11 euro in meno rispetto all'anno scorso, quindi le previsioni di spesa sono in linea con quelle del 2022; eppure, secondo i trend passati, uno su tre alla fine spende più del previsto generalmente

Si spenderà di meno per fare viaggi rispetto all’anno scorso (94 euro contro i 119 del 2022 euro in media), infatti, il 23% ha in previsione di spostarsi e andare fuori città. Per Capodanno vincono le feste in bar e locali, ma un buon 16% lo passerà in piazza, agli eventi previsti nelle varie città.

Tra vigilia, Natale e Capodanno da passare con amici e parenti, gli italiani intendono spendere in media 89 euro a testa, mentre per feste e veglioni in bar e locali si pensa di spendere in media 30 euro, ai quali si aggiungono i 25 euro delle classiche cene con i colleghi di lavoro.