Need Steel accelera la digitalizzazione del settore siderurgico grazie all'equity crowdfunding

Need Steel, al via la campagna di crowdfunding

Need Steel, la startup che sta rivoluzionando il settore siderurgico con una piattaforma B2B innovativa per la gestione delle gare d'appalto e il trading diretto di acciaio, annuncia l'avvio della sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. L'iniziativa, che mira a raccogliere fondi per accelerare l'espansione e l'adozione della tecnologia nel mercato siderurgico, segna un passo importante per l'azienda che sta già ottenendo risultati significativi nel suo settore di riferimento.

Fondata nel 2020 da Dafne Russo e Giorgio Andrea Scarpa, due imprenditori con esperienze affermate nel mondo digitale e siderurgico, Need Steel ha sviluppato una piattaforma in grado di semplificare le trattative commerciali tra i principali attori del mercato dell'acciaio. Con 600.000 euro di fatturato previsto per il 2024 e un EBITDA margin del 26%, l'azienda ha già registrato oltre 350 utenti attivi e ha stretto partnership con leader globali come ZHENSHI e Meglobe, consolidando la propria posizione nel mercato europeo dell’acciaio, che vale circa 500 miliardi di euro annui.

"Need Steel è il futuro del commercio siderurgico. Grazie alla nostra piattaforma, stiamo portando una nuova era di trasparenza, efficienza e sostenibilità nel settore, in linea con le normative europee del Green Deal", afferma Giorgio Andrea Scarpa, Co-founder e Presidente di Need Steel. "L'approccio innovativo e la nostra tecnologia anti-frode per la certificazione dei materiali garantiscono transazioni sicure e tracciabili, risolvendo uno dei problemi più gravi del settore: la mancanza di trasparenza. Vogliamo dare alle aziende siderurgiche gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro, rispettando le normative ambientali e cogliendo le opportunità della trasformazione digitale ".

Cosa offre la piattaforma Need Steel?

1. Trading diretto e gare d’appalto digitali: un sistema che rende più rapide ed efficienti le trattative commerciali, aumentando la trasparenza e riducendo i tempi di risposta.

2. Sistema di certificazione anti-frode: l’AFP (Anti Fraud Protection) di Need Steel garantisce l’autenticità e la qualità dei certificati strutturali e verdi dei materiali scambiati, prevenendo le frodi e le manipolazioni.

3. Sostenibilità e digitalizzazione: la piattaforma supporta la transizione delle aziende verso un modello più sostenibile ed efficiente, con soluzioni che facilitano la gestione dei materiali secondo le direttive del Green Deal Europeo.

Una nuova opportunità di investimento

La campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd è un'opportunità per gli investitori di partecipare alla crescita di un'azienda che sta innovando un settore tradizionale con soluzioni all’avanguardia. Grazie al modello di business basato su commissioni, servizi di certificazione e trading diretto, Need Steel ha già dimostrato un forte interesse da parte del mercato e un'ottima capacità di execution. L’obiettivo della campagna è raccogliere risorse per espandere ulteriormente la base clienti, migliorare il servizio e potenziare la tecnologia e il team commerciale.

Impegni per il futuro

Need Steel ha l’ambizione di diventare il principale punto di riferimento per la digitalizzazione del settore siderurgico, con l’intento di sostenere le aziende nella transizione verso una maggiore sostenibilità e competitività.

La startup intende rafforzare ulteriormente la sua posizione di mercato, investendo in innovazione tecnologica, ampliando il proprio network e affermando la propria leadership nelle soluzioni di certificazione e digitalizzazione del commercio siderurgico.