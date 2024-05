Newlat Food rileva Princes da Mitsubishi: maxipolo italiano da 3 miliardi

Newlat Food compra Princes: nasce un gruppo da 3 mld

Newlat Food ha messo a segno un'affare da record, acquistando il 100% della rinomata azienda alimentare britannica Princes per la cifra notevole di 700 milioni di sterline britanniche, pari a circa 823 milioni di euro. Il colosso alimentare, fondato a Liverpool nel lontano 1880, passerà ora dalle mani di Mitsubishi Corporation a quelle dell'azienda agroalimentare italiana con sede a Reggio Emilia.

Ma non è tutto: l'operazione prevede un pagamento di ben 650 milioni di sterline in contanti, mentre altri 50 milioni di sterline sono stati finanziati attraverso la vendita di azioni Newlat Food a Mitsubishi Corporation. Un prestito bancario da 300 milioni di euro, supportato da un pool di istituti finanziari leader come Unicredit, Bnl-Bnp Paribas, Rabobank, Commerzbank, Banco BPM e BPER, ha completato il quadro finanziario. Così facendo, al completamento dell'acquisizione, Mitsubishi Corporation diventerà il secondo maggiore azionista di Newlat Food, con il 21,2% dei diritti economici e il 15,1% dei diritti di voto.

Questa mossa consentirà anche a Newlat Food di raddoppiare il proprio fatturato consolidato pro forma, raggiungendo la cifra di circa 3 miliardi di euro, anche se l'azienda punta a raggiungere un fatturato di ben 5 miliardi di euro. L'azienda alimentare emiliana, che assumerà il nuovo nome di New Princes, con i suoi 31 stabilimenti si posiziona saldamente come una delle principali aziende multimarca del settore alimentare in Europa, è infatti la prima volta che un’azienda italiana dell’alimentare ne acquista un’altra all’estero molto più grande.

Non sorprende quindi che questa operazione abbia destato grande interesse nel mondo degli affari, consolidando ulteriormente la posizione di Newlat Food come uno dei leader del settore alimentare.