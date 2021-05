Nexi, conti oltre le attese. Boom del titolo a Piazza Affari

Corre Nexi a Piazza Affari (+3,36% a 15,67 euro a fine seduta) dopo i conti oltre le attese. Il colosso dei pagamenti digitali guidato da Paolo Bortoluzzo ha chiuso il primo trimestre con un Ebitda di 139,8 milioni in crescita del 2% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. I ricavi, invece, si sono attestati a 258,6 milioni in aumento del 4,1% rispetto all'anno prima. I volumi totali sono in recupero nel primo trimestre, con una forte performance dei consumi di base e rapido recupero dei consumi discrezionali.

In accelerazione dei volumi da meta' aprile a seguito del progressivo allentamento delle restrizioni: volumi acquiring +7% vs 2019 nella settimana 4-10 maggio, con Carte italiane +21% contro 2019. Prosegue secondo i piani il percorso di creazione del campione europeo dei pagamenti digitali. Confermato il closing con Nets nel secondo trimestre dell'anno, previsto closing con Sia nel terzo trimestre. Positivi i primi commenti raccolti tra gli analisti.

A detta degli esperti di Jefferies i numeri di Nexi mostrano ricavi e Ebitda oltre le stime del consensus di circa il 4% e il 3% rispettivamente. Gli analisti segnalano che la performance nel periodo conferma che Nexi su base stand-alone sta beneficiando dei lockwdown meno severi.

Il titolo si beneficia anche dell’effetto pandemia sulla penetrazione dei pagamenti digitali. “Ci sono alcuni segnali che suggeriscono che dall'inizio della pandemia la penetrazione dei pagamenti digitali in Italia sta crescendo oltre il 2%, quindi forse al 3% o anche di piu”, ha spiegato infatti Bertoluzzo, in risposta a un analista sull'andamento della penetrazione dell'uso di pagamenti digitali in Italia.

Il Ceo di Nexi ha ricordato che negli anni precedenti l'incremento annuo si posizionava intorno all'1-2% ma la percezione è che ora stia accelerando a un ritmo doppio rispetto alla media storica. Nexi ha alzato la guidance 2021, con ricavi attesi in crescita "high-single/double digit”.