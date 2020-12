Nexi, lanciata Debit Premium, carta di debito internazionale per chi viaggia

Daniele Coda (Nexi): "Soluzione best in class a livello internazionale”

Nexi lancia Nexi Debit Premium, la carta di debito internazionale più esclusiva ed evoluta sul mercato, pensata per i clienti più esigenti, per chi viaggia frequentemente, per chi vuole servizi esclusivi e completamente digitali.

La nuova carta emessa da Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Italia, si presenta con un metal core contactless da 12,5g e un packaging elegante e completo di welcome kit che rendono chiara, da subito, l’esclusività di un prodotto che ha caratteristiche top di gamma.

La nuova Debit Premium, infatti, prevede alti limiti di spesa, fino a € 25mila al mese per gli acquisti e fino a € 5mila mensili per i prelievi, un concierge disponibile dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, il Fast Track per l’accesso immediato ai controlli di sicurezza e alle aree imbarchi, polizze assicurative esclusive con massimali elevati e coperture dedicate, tra le quali il rimborso delle penali per l’annullamento dei viaggi prenotati, l’indennizzo per danni a devices tecnologici, il rimborso delle spese legali per reati avvenuti alla guida di veicoli a noleggio o prenotati tramite servizi di car sharing.

Le features che rendono la Nexi Debit Premium ideale per la clientela affluente per chi è spesso in viaggio, anche all’estero, non finiscono qui: la carta offre anche fino a 500 euro di prelievo all’estero senza commissioni e la possibilità di godere dei vantaggi più esclusivi garantiti da MasterCard World Elitèe Visa Infinite.

Oltre ad essere una carta contactless, che quindi garantisce transazioni più veloci e il mantenimento delle distanze al momento del pagamento in negozio, la nuova Nexi Debit Premium è utilizzabile per gli acquisti onlineed è mobile friendly: la si può configurare su Nexi Pay, che consente di attivare, gestire e usare tutti i prodotti e servizi Nexi in modo semplice e immediato. Inoltre la si può digitalizzare su tutti i principali smart devices (Apple, Google, Samsung, Garmin, Fitbit).

“Le carte di debito, negli ultimi anni, si sono evolute molto sia dal punto di vista tecnologico, sia sul fronte dei servizi offerti, andando a intercettare le esigenze di nuovi clienti e di target sempre più evoluti - dichiara Daniele Coda, Responsabile Marketing Cards & Digital Payments Nexi – Con la nuova Debit Premim intercettiamo queste esigenze e garantiamo alle nostre banche partner un prodotto innovativo, con tipologie e livelli di servizio eccellenti, che permette loro di offrire ai propri clienti una soluzione best in class a livello internazionale”