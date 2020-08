Economia

Sabato, 8 agosto 2020 - 09:39:00 Nicola Bedin: un “salva bilanci” per le imprese a costo zero per lo Stato L'imprenditore a Mf: "Consentire alle aziende di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti materiali ed immateriali"

Nicola Bedin Nicola Bedin: un “salva bilanci” per le imprese a costo zero per lo Stato Una soluzione semplice e a “costo zero per lo Stato” per contribuire a salvare i bilanci di molte imprese italiane colpite dalle conseguenze della pandemia è dare loro la facoltà “per quest’anno di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti materiali ed immateriali”. È quanto torna a proporre dalle colonne di Milano Finanza l’imprenditore Nicola Bedin. Questa misura, sottolinea Bedin, “avrebbe anche il pregio di difendere le società del Paese dal rischio di essere preda di compratori stranieri”, che potrebbero sfilarle di mano ai soci italiani nell’eventualità che questi ultimi non avessero disponibilità finanziarie per ricapitalizzarle adeguatamente. L’impatto in termini di minori costi di tale misura è stato stimato da Scounting Capital Advisor in 85 miliardi di euro su un campione di 500mila aziende, senza alcun aggravio sui conti pubblici. In conclusione Bedin sottolinea che i drammatici risultati semestrali che gli imprenditori stanno affrontando, come recentemente evidenziato dal vice presidente di Confindustria Emanuele Orsini, “rendono più che mai necessario ribadire l’importanza di questo intervento”.