Eurozona in calo (almeno) dell'1%. Male anche Usa, Uk e Giappone

Nomura terrorizza l'Europa: recessione nel 2023

Un rapporto di Nomura Holdings Inc ha rivelato che molte delle principali economie entreranno in recessione nei prossimi 12 mesi. Ciò è stimolato dall'inasprimento delle politiche governative e dall'aumento del costo della vita che spingerà l'economia globale in un "rallentamento della crescita sincronizzato". Nomura ha affermato che l'Eurozona, il Regno Unito, il Giappone, la Corea del Sud, il Canada, l'Australia e gli Stati Uniti cadranno in recessione nella nota di ricerca pubblicata da Rob Subbaraman e Si Ying Toh. Hanno affermato che le banche centrali cercheranno di ripristinare la loro credibilità nel controllo dell'inflazione, ma è probabile che commettano errori nell'inasprimento delle politiche anche se sacrificheranno la crescita prima di tagliare i tassi l'anno prossimo. "(Ci sono) segnali crescenti che l'economia mondiale sta entrando in un rallentamento sincronizzato della crescita, il che significa che i paesi non possono più fare affidamento su un rimbalzo delle esportazioni per la crescita e ci hanno anche spinto a prevedere recessioni multiple", hanno scritto.

La nota afferma inoltre che è probabile che l'inflazione elevata persista poiché gli aumenti dei prezzi si sono ora diffusi dalle materie prime ai servizi, agli affitti e ai salari. La nota di ricerca afferma che la profondità della possibile recessione sarà diversa nelle diverse nazioni. Negli Stati Uniti, Nomura prevedeva una recessione poco profonda ma lunga che potrebbe estendersi fino a cinque trimestri a partire dall'ultimo trimestre del 2022. L'inflazione e l'aumento dei prezzi hanno colpito la famiglia americana e hanno accresciuto le preoccupazioni per l'amministrazione Biden. Nomura ha previsto che la crisi sarà più profonda in Europa e potrebbe essere ulteriormente esacerbata se la Russia interromperà completamente il gas all'Europa, hanno affermato gli economisti.

Le economie degli Stati Uniti e dell'Eurozona potrebbero contrarsi dell'1% nel 2023. Per economie di medie dimensioni come Australia, Canada e Corea del Sud, Nomura ha evidenziato un rischio di recessione più profondo del previsto se i rialzi dei tassi di interesse dovessero portare a un crollo immobiliare. La Corea del Sud potrebbe subire il colpo più forte della possibile recessione in arrivo con una contrazione del 2,2% nel terzo trimestre di quest'anno. La recessione in Giappone potrebbe essere lieve a causa del sostegno politico in corso e della sua ritardata riapertura dell'economia, ha affermato Nomura. Nomura definisce la Cina un valore anomalo poiché la sua ripresa economica è aiutata dalle politiche accomodanti del Partito Comunista Cinese (PCC). Il rischio rimane poiché i nuovi blocchi potrebbero far deragliare la ripresa poiché la Cina ha allentato i cordoli ma ha comunque giurato di attenersi alla politica di Covid Zero.