Non solo Ferragni-Balocco, trappola da 1 mld nelle bollette di luce e gas

La vicenda Ferragni-Balocco è soltanto la punta dell'iceberg di un sistema di pratiche commerciali non corrette che, in vari settori dell'economia italiana, dalla fornitura di energia alla telefonia fino ai trasporti, alle automobili e alle istituzioni finanziarie, ha danneggiato milioni di consumatori nel paese. Il Giornale riporta che solo per luce e gas il danno (stima prudenziale basata sulle tariffe minime) ammonta a 1 miliardo di euro per 4,5 milioni di famiglie. Un esempio è il fenomeno delle modifiche unilaterali dei contratti, comunicate attraverso una semplice email, denunciato dall'Antitrust nella sua relazione annuale, l'organo di vigilanza della concorrenza e dei mercati che ogni anno analizza le offerte commerciali per individuare anomalie.

In particolare, viene messo sotto i riflettori il settore dell'energia, il peggiore, dove più della metà delle sanzioni totali è concentrata. Molte aziende hanno sfruttato "l'assenza di una scadenza esplicita delle condizioni economiche di fornitura in molti modelli contrattuali utilizzati", come indicato nella relazione. Questo modus operandi ha portato l'Antitrust a iniziare 11 procedimenti istruttori, coinvolgendo tutti i grandi gruppi del settore energetico. Nel settore della telefonia, invece, sono stati condotti 4 procedimenti, in particolare per la fatturazione dopo il passaggio a un altro operatore, coinvolgendo società come Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre.

Il presidente dell'Antitrust, Roberto Rustichelli, ha sottolineato che i procedimenti conclusi con impegni hanno permesso il ripristino delle condizioni contrattuali iniziali per 500.000 consumatori, con oltre 115 milioni di euro restituiti. Tuttavia, i numeri indicano che c'è ancora molto lavoro da fare: tra gennaio 2023 e marzo 2024, l'Antitrust ha esaminato 34.595 segnalazioni, con 102 procedimenti conclusi, di cui 40 con accertamento dell'infrazione e 48 con accoglimento degli impegni. In 47 casi minori, è stata disposta l'archiviazione dopo il rispetto delle regole, restituendo oltre 122 milioni a 600.000 consumatori. Passando al settore bancario, l'Antitrust ha chiuso un procedimento nei confronti di Intesa Sanpaolo riguardante la commercializzazione di contratti di mutuo, accettando gli impegni dell'istituto. Di recente, è stato avviato un procedimento contro Ryanair per le restrizioni alla vendita di voli che pregiudicano la concorrenza, e anche eDreams è stata ammonita. Rustichelli ha anche ribadito la questione Balocco-Ferragni, sottolineando come la sponsorizzazione ambigua danneggi i consumatori, facendo loro credere di contribuire a iniziative benefiche tramite l'acquisto di prodotti. Infine, nel 2023, TikTok è stato sanzionato per aver favorito contenuti pericolosi per i minori.