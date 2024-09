Non solo le banche, dopo Mediolanum i Doris lanciano il loro business dedicato all'immobiliare

I Doris puntano sull'immobiliare: nasce il nuovo family officer della famiglia Dfo

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum e la sorella Annalisa Sara assieme alla madre Lina si lanciano nel business della consulenza mobiliare e immobiliare e lo fanno assieme a Maurizio Carfagna, banchiere di fiducia della famiglia che ha sempre seguito gli affari personali del defunto Ennio Doris. Ma tutto fa pensare che la nuova iniziativa sarà, di fatto, il “family office” della famiglia Doris.

Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Carlotta Dalla Costa s’è presentato il solo Carfagna quale amministratore unico della Finprog Italia spa, holding dei due fratelli Doris e della lora Lina srl e della T-Invest di Lina Tombolato, vedova di Ennio Doris. Carfagna per loro conto ha costituito la nuova Dfo (che potrebbe essere l’acronimo di Doris Family Office) Service srl con un capitale di 2 milioni di euro di cui Finprog Italia ha il 60% e Lina e T-Invest il 20% cadauna.

La newco ha come oggetto la “concessione in uso a terze parti di locali attrezzati con immobilizzazioni tecniche per l’espletamento di varie attività”, ma si occuperà anche di vari servizi amministrativi, di consulenza e gestione di beni immobili e mobili. La Dfo Service è presieduta da Carfagna e in consiglio d’amministrazione c’è Enrico Melloni, alto dirigente di Banca Mediolanum.