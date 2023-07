1000Farmacie, raccolto round di Serie A da 35 mln di dollari

1000Farmacie raccoglie 25 milioni di dollari in Serie A, con una ulteriore tranche da 10 milioni di dollari

1000Farmacie, primo marketplace italiano di farmacie online, ha annunciato oggi il completamento della sua seconda tranche di finanziamento della Serie A, ottenendo un totale di 25 milioni di dollari. La società ha raccolto ulteriori 10 milioni di dollari nell'ambito dell'estensione del round, sottolineando la fiducia degli investitori e accelerando ulteriormente la missione dell'azienda di rivoluzionare l'industria farmaceutica. Investitori di rilievo come GG 1978, P101, con i fondi P102 e ITA 500 – Azimut, HBM Healthcare Investments, LIFTT, IAG, Club degli Investitori, Healthware Ventures e Feel Venture hanno partecipato al round di finanziamento, confermando la loro fiducia nella visione innovativa di 1000Farmacie e nel suo potenziale di crescita.

Fondata nel 2020 da Nicolo Petrone (CEO), Mohamed Younes (COO) e Alberto Marchetti (CMO), 1000Farmacie conta attualmente oltre 500.000 clienti attivi e vendite annualizzate di oltre 50 milioni di dollari, diventando uno dei principali protagonisti del settore. Un focus importante della strategia di espansione di 1000Farmacie sarà il mercato delle prescrizioni (RX), in particolare la fornitura di un innovativo servizio di consegna a domicilio (Home delivery) dedicato ai pazienti cronici. Con la nuova piattaforma tecnologica, i pazienti potranno prenotare le ricette mediche online, individuando le farmacie di prossimità grazie alla geolocalizzazione. Sfruttando tecnologie all'avanguardia, l'azienda mira a migliorare l'accessibilità, la comodità e l’aderenza terapeutica dei pazienti cronici.

"Con questa seconda tranche di finanziamento della Serie A, 1000Farmacie è ben posizionata per rivoluzionare il modo in cui i servizi farmaceutici vengono erogati in Italia", ha dichiarato Nicolo Petrone, CEO di 1000Farmacie. "La nostra visione è di offrire ai pazienti cronici un nuovo modo di accedere e gestire le loro prescrizioni, migliorando così la loro qualità di vita complessiva". L'approccio innovativo di 1000Farmacie ha già ottenuto riconoscimenti nel settore, con importanti partnership e collaborazioni all'orizzonte. L'azienda rimane impegnata nel creare alleanze strategiche per migliorare l'offerta dei suoi servizi, accelerare la sua traiettoria di crescita e raggiungere la redditività.