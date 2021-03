16 marzo, giornata del Servizio Sociale: Beko supporta Fondazione Arché

Fondazione Arché è una Onlus che accompagna i bambini e le famiglie vulnerabili verso l’autonomia, con Comunità di Accoglienza operative a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto.

Beko, marchio internazionale di elettrodomestici del gruppo Arçelik, ne sostiene da tempo le attività e ha scelto di farlo in maniera particolare in occasione del 16 marzo. Giornata Mondiale del Servizio Sociale (WSWD): un tema centrale soprattuttoin un’epoca storica come quella che stiamo vivendo, dove i diritti e la dignità delle persone molto spesso vengono dimenticati.

Beko nei giorni scorsi ha consegnati gli elettrodomestici necessari per arredare cinque nuovi appartamenti e in programma c’è anche la sostituzione di tutti glielettrodomestici presenti in tutte le altre case di housing sociale e l’inserimento di lavatrici e microonde, attualmente non presenti, in case già arredate.

Oltre a questo, Beko ha deciso inoltre di mettere a disposizione di Fondazione Archè i suoi servizi dimanutenzione per garantire unacontinua assistenza su tutti gli elettrodomestici presenti. Obiettivo primario di Beko con questa partnership è contribuire alla costruzione dell’autonomia sociale e abitativa dei bambini e dellefamiglie più vulnerabili.

"Tra le varie missioni di Beko c’è anche quella di carattere etico – dichiara Francesco Misurelli, General Manager di Beko Italia – con la volontà di essere persone consapevoli, oltre che professionisti competenti. Il nostro obiettivo è da sempre quello di contribuire, sia a livello globale chenazionale, all’interno della sfera sociale delle persone più in difficoltà. Con la Fondazione Archè il nostro èun supporto concreto: tramite l’inserimento dei nostri elettrodomestici e la garanzia di tutta l’assistenza necessaria, siamo sicuri di dare un piccolo, ma reale contributo al benessere, alla sicurezza e alla serenità di famiglie disagiate presenti sempre di più anche in Italia, offrendo loro una quotidianità migliore".

"Noi di Fondazione Archè – afferma Elena D’Andrea, responsabile raccolta fondi di Fondazione Archè – siamo continuamente impegnati, all’interno della nostra Fondazione, in una costante attività di sensibilizzazione sul vero significato della parola inclusività sociale: la nostra volontà e ristabilire il valore della famiglia tramite l’accoglienza. Il nostro lavoro è rivolto a famiglie multiproblematiche, in stato di disagio abitativo, e prevede il reperimento di una abitazione adeguata a mantenere unito il nucleo familiare. La nostra mission è quella di prenderci cura del loro benessere all’interno delle mura domestiche e ora, grazie anche all'iuto di Beko, offriamo loro la possibilità di avere a disposizione tutti i principali e fondamentali elettrodomestici utili nella quotidianità con la garanzia anche di un’assistenza veloce in caso di guasti".