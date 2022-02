5G, Sirti e Nokia si alleano per accelerare sui servizi innovativi

Sirti e Nokia annunciano un nuovo progetto per consolidare la sinergia su compenze digitali e innovazione tecnologica

Sirti, hub di innovazione nello sviluppo delle infrastrutture di rete, e Nokia, società leader nella telefonia e nelle telecomunicazioni, annunciano un nuovo progetto congiunto per lo sviluppo di servizi 5G innovativi. La partnership siglata tra Sirti e Nokia permette di consolidare ulteriormente la collaborazione in essere tra le due aziende, caratterizzata dalla sinergia tra le competenze digitali, la capacità di system integration, e la presenza territoriale di Sirti, e le più innovative tecnologie sviluppate da Nokia.

Le due società da diverso tempo collaborano su scala nazionale allo sviluppo di diversi progetti in ambito trasformazione digitale, offrendo servizi e soluzioni in grado di coprire end-to-end tutta la catena del valore, dall’accesso radio, fino al cloud. L'obiettivo della nuova partnership è la realizzazione di un programma di co-creazione, che vede la business unit Sirti Digital Solutions e Nokia mettere a fattor comune i proprio punti di forza in ambito 5G e reti di ultima generazione, per rispondere alle esigenze del mercato in ambito utilities, enterprise, PA, Finance e Gdo.

“Nokia è per noi un partner chiave e siamo particolarmente orgogliosi di poter continuare a collaborare e co-creare con un player tecnologico così innovativo. La partnership rappresenta un modello efficace e virtuoso, che permette di unire l’eccellenza tecnologica di Nokia alla capacità di Sirti di presidiare il mercato grazie alle proprie competenze digitali e alla capacità di progettazione", ha spiegato Laura Cioli amministratore delegato del gruppo Sirti.

"Nel settore energy, con Nokia ed Acea abbiamo realizzato un importante progetto di smart grid nella città di Roma, che abiliterà nuovi servizi digitali a beneficio dei cittadini e darà resilienza della rete elettrica. Siamo sicuri che con Nokia potremo dare un importante contributo allo sviluppo di tutti i tasselli che compongono la filiera tecnologica e supportare la strategia di sviluppo delle soluzioni 5G", ha continuato Cioli.

“La trasformazione digitale non riguarda solo l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, ma anche la comprensione dei nuovi casi d'uso e la cooperazione con l’intero ecosistema. È proprio per questo che cooperiamo con Sirti rafforzando, grazie alla loro competenza ed esperienza nella gestione di grandi progetti, la nostra presenza sul mercato italiano", ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e vice presidente di Nokia Italia. "Le esperienze di progetto con Sirti confermano che questa collaborazione è vincente per aiutare le aziende ad affrontare le nuove sfide e a realizzare le nuove opportunità della trasformazione digitale", ha concluso Di Foggia.