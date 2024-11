ACEA a Ecomondo 2024: innovazione e sostenibilità nei nuovi progetti di economia circolare

ACEA punta sulla sostenibilità a Ecomondo 2024: presentati i nuovi progetti, dalle acque reflue all’asfalto riciclato

Il Gruppo ACEA, tra i leader nazionali nei settori idrico, ambientale ed energetico, ha preso parte all’edizione 2024 di Ecomondo, la fiera di riferimento per la green e circular economy dell’area euro-mediterranea. Nel corso dell’evento - in programma a Rimini Fiera dal 5 all'8 novembre - ACEA ha presentato nuovi progetti orientati alla sostenibilità, volti a promuovere l'uso efficiente delle risorse e la valorizzazione dei rifiuti; progetti che spaziano dal recupero di risorse idriche al riutilizzo dei rifiuti per infrastrutture urbane, confermando la mission del gruppo nella transizione ecologica.

Uno dei progetti di punta di ACEA si concentra sul riutilizzo delle acque reflue per scopi agricoli. ACEA Ato 2, responsabile della gestione idrica nell’area di Roma e Lazio centrale, ha sviluppato un’iniziativa in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Litorale Nord e diverse istituzioni accademiche. Le acque trattate dall’impianto di depurazione di Fregene, attualmente rilasciate nel fiume Arrone, saranno destinate all'irrigazione dei campi nella Piana di Maccarese. Questo progetto, finanziato con 6 milioni di euro provenienti dal PNRR, punta a combattere la scarsità idrica attraverso una gestione sostenibile delle risorse idriche.

Sempre nel settore idrico, ACEA ha presentato un innovativo impianto di "Soil Washing" per il trattamento dei rifiuti sabbiosi derivanti dai processi di depurazione. Questo impianto, che prevede un investimento di 6,5 milioni di euro e il cui avvio è previsto entro la fine dell’anno, permetterà di recuperare oltre il 65% dei materiali sabbiosi. Il materiale trattato verrà poi riutilizzato come sabbia e ghiaia per riempire cavi stradali aperti durante le operazioni di manutenzione della rete idrica e fognaria.

In un’ottica di riduzione della plastica e di promozione dell’economia circolare, è invece nato il progetto di realizzazione di asfalto sostenibile grazie all’impiego di polimeri riciclati. Frutto di una collaborazione tra ACEA Ambiente, Politecnico di Torino e altri partner locali, questo progetto mira a trasformare i polimeri plastici in additivi per conglomerati bituminosi: la pavimentazione delle strade di Torino potrà così contare su un asfalto più sostenibile, resistente e sicuro, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture urbane.

Infine, ACEA promuove l’uso del compost come ammendante organico per l’agricoltura. Attraverso una partnership con l'Università degli Studi della Tuscia, il gruppo sta esplorando i benefici del compost nel miglioramento della produttività agricola, con focus su colture come frumento, broccolo e patata. Il compost derivato dal recupero di matrici organiche rappresenta una risorsa preziosa per la salute del suolo, riducendo la necessità di fertilizzanti chimici e sostenendo la fertilità del terreno.

L'intervista di affaritaliani.it a Andrea Aliscioni, Responsabile Operations BU Acqua ACEA

ACEA è tra i principali attori nazionali nella gestione idrica e ambientale. "La nostra presenza a Ecomondo rappresenta un’importante occasione per mostrare le nostre competenze e soluzioni tecnologiche, dimostrando come stiamo evolvendo per rispondere in modo concreto alle nuove sfide del settore idrico", spiega Andrea Aliscioni, Responsabile Operations BU Acqua ACEA. "La nuova ACEA Acqua, attraverso una rete di collaborazioni su tutto il territorio nazionale, è oggi in grado di coprire l’intera filiera, dalle analisi di laboratorio fino alle soluzioni tecnologiche. Con questa struttura, puntiamo a incrementare l’efficienza e a realizzare nuovi investimenti, consolidando così il nostro ruolo di primo piano in un settore così cruciale".