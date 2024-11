ACEA alla 41esima Assemblea ANCI: tecnologia e innovazione per lo sviluppo sostenibile

ACEA protagonista alla 41esima Assemblea Annuale ANCI con soluzioni innovative per acqua, energia e ambiente

ACEA è tra i protagonisti della 41a Assemblea Annuale dei Comuni Italiani, dal titolo “Facciamo l’Italia giorno per giorno”, in corso a Torino fino al 22 novembre. Il Gruppo, che fornisce servizi essenziali a oltre 16 regioni italiane, è presente con uno stand espositivo di cento metri quadrati, dove presenta progetti innovativi grazie a strumenti tecnologici avanzati, come ledwall e visori 3D, che offrono un’esperienza interattiva ai visitatori.

Nel settore idrico, ACEA ATO2 propone tecnologie d’avanguardia con il progetto “Robotics For Water”, che mira a integrare soluzioni robotiche per migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza. Tra le novità spicca la “sewerball”, una sfera sensorizzata capace di monitorare i parametri chimici e fisici delle reti fognarie, offrendo analisi in tempo reale. Queste tecnologie non solo facilitano il monitoraggio delle infrastrutture, ma migliorano anche le attività di manutenzione e costruzione, grazie all’uso di robot altamente specializzati.

Nel campo della distribuzione elettrica, Areti presenta strumenti innovativi per la gestione delle reti. Tra questi c’è “TEDDI”, un robot quadrupede progettato per ispezioni autonome e per digitalizzare le infrastrutture. Un drone quadricottero, già operativo, è invece impiegato per effettuare rilievi dettagliati sugli impianti di rete aerea. Questi strumenti avanzati consentono la raccolta di dati indispensabili per sviluppare il Digital Twin delle infrastrutture, un modello virtuale che migliora il controllo e la gestione delle reti.

Non mancano i momenti di approfondimento: il 22 novembre Francesco Buresti, Responsabile della Business Unit Acqua di ACEA, interverrà al panel “Facciamo l’Italia... per Stefano che vuole dare un domani al pianeta”, insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al Ministro del Turismo Daniela Santanché. Tra i seminari promossi da ACEA, il 21 novembre si terranno incontri dedicati alla nuova generazione di termovalorizzatori e alle opportunità legate al riuso delle acque reflue depurate.