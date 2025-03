Acqua Sant'Anna premiata tra le eccellenze agroalimentari per performance e solidità finanziaria

Acqua Sant'Anna riceve l'alta onorificenza di bilancio al premio Industria Felix

Acqua Sant’Anna è stata riconosciuta tra le eccellenze del settore agroalimentare per la sua solidità finanziaria e le brillanti performance di gestione. Il prestigioso riconoscimento, assegnato durante un evento a Palazzo Lombardia a Milano, premia l’azienda piemontese in base a un’analisi condotta a livello nazionale sotto la supervisione del professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale presso l’Università Luiss Guido Carli.

L’assegnazione del premio è il risultato di un’accurata valutazione realizzata nell’ambito dell’inchiesta giornalistica Industria Felix, che ha applicato un algoritmo rigoroso per analizzare circa 700mila società di capitali italiane. La selezione si è basata su criteri oggettivi, individuando le imprese con i migliori margini operativi lordi, un utile positivo, un rendimento del capitale proprio in crescita e un rapporto tra oneri finanziari e margine operativo lordo inferiore al 50%. Inoltre, le aziende premiate dovevano dimostrare una stabilità o crescita dell’occupazione rispetto all’anno precedente e possedere un Cerved Group Score che attestasse un elevato livello di solvibilità e affidabilità finanziaria.

Questo nuovo traguardo conferma il percorso di crescita costante di Acqua Sant’Anna, consolidando il suo ruolo di leader nel settore delle acque minerali e modello di eccellenza industriale. L’azienda di Vinadio continua a distinguersi grazie a un fatturato in costante aumento, che ha raggiunto i 320 milioni di euro, e a una strategia fondata su ricerca, innovazione e investimenti continui. Il Presidente e Amministratore Delegato Alberto Bertone ha sempre creduto nella tecnologia e nell’automazione, sviluppando sin dall’inizio uno degli stabilimenti più avanzati al mondo per il settore beverage. Questa visione ha portato a un impianto all’avanguardia, situato in alta montagna, che continua a espandersi e ad aggiornarsi con le più moderne soluzioni robotizzate.

L’adozione di tecnologie innovative ha permesso di incrementare la velocità produttiva e garantire standard qualitativi di altissimo livello, raggiungendo volumi di produzione straordinari. Dopo aver consolidato la propria leadership nel mercato italiano delle acque minerali, l’azienda ha ampliato il proprio orizzonte a livello internazionale, acquisendo di recente il marchio francese Eau Neuve. Questa operazione rientra in una strategia di espansione verso nuovi mercati e canali strategici, come il settore del fuori casa, rafforzando ulteriormente la presenza di Acqua Sant’Anna su scala globale.