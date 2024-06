AERO: nuovo Consiglio, Capria Presidente e Cortis (Fincantieri) vice

Si è tenuta ieri l'Assemblea dei soci di AERO, l'Associazione delle energie rinnovabili offshore, che ha approvato la nuova composizione del Consiglio direttivo, confermando un impegno deciso verso il futuro delle energie rinnovabili marine in Italia. La nuova composizione del Consiglio include, oltre ai 13 Soci fondatori, altre 8 posizioni rappresentative dei nuovi soci sostenitori e ordinari. Fulvio Mamone Capria è stato nominato Presidente, mentre Loretana Cortis, Executive Vice President direttore affari Istituzionali Italia di Fincantieri da maggio 2023, è stata identificata come nuova Vice Presidente.

Fulvio Mamone Capria, Presidente di AERO, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso e onorato che il Consiglio direttivo di AERO abbia deciso di farmi affiancare, per il prossimo triennio, da straordinarie professionalità e competenze, in rappresentanza degli attuali 37 soci che compongono la filiera di aziende legate allo sviluppo delle rinnovabili dal mare e che vanno dall’ingegneria offshore alla navalmeccanica, dalla logistica ai trasporti marittimi, dalle analisi e monitoraggi ai servizi tecnici specializzati negli ambiti marini, nonché del mondo finanziario istituzionale. Si sta rafforzando la prima vera filiera produttiva italiana dedicata all’eolico offshore e al fotovoltaico galleggiante, che ieri abbiamo presentato alla Camera dei Deputati, in un riuscitissimo evento di comunicazione e confronto con la politica e gli esperti del settore".

Fulvio Mamone Capria, Presidente AERO

"Proseguiamo la nostra mission consapevoli che lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore è un’opportunità irripetibile per la creazione di posti di lavoro, per lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere, per promuovere l’innovazione tecnologica e per invertire la rotta in termini di attrazione e formazione di talenti a livello internazionale, il tutto a beneficio del nostro Paese", ha conluso Mamone Capria.

Capria ha un ricco background che include ruoli come Capo segreteria del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roberto Cingolani, e del Ministro dell’Ambiente e della Transizione Ecologica. È un ecologista esperto di temi ambientali ed energetici, ex presidente della Lega Italiana Protezione Uccelli e consigliere d’amministrazione dell’ISMEA.

Loretana Cortis, Vice Presidente AERO

Loretana Cortis, nuova Vice Presidente di AERO, è Executive VicePresidente direttore affari Istituzionali Italia di Fincantieri da maggio 2023. Da giugno 2021 ad aprile 2023 è stata Direttore Communication, Public affairs e Sustainability di Saipem e nella precedente esperienza professionale è stata, fino a giugno 2021, responsabile delle Relazioni Istituzionali nel gruppo Poste Italiane, dove è entrata nel 2004. Laureata in Giurisprudenza, con all’attivo diversi master, ha maturato qualificate esperienze in aziende private operanti nel settore finanziario e del turismo curando le relazioni esterne e gli affari generali e presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. É consigliere di amministrazione delle Società Fincantieri SI e FINSO e in precedenza ha ricoperto ulteriori rilevanti incarichi in Consigli di Amministrazione e in realtà associative.

Alla luce di quanto emerso, il Consiglio direttivo per il triennio 2024-2027 sarà così composto: ACCIONA ENERGIA GLOBAL ITALIA (Klaus Falgiani), AGNES (Gian Luca Vaglio), AVENHEXICON (Alberto Dalla Rosa), BAYWA R.E. PROGETTI (Giulia Lo Bianco), BLUEFLOAT ENERGY HOLDINGS ITALIA (Ksenia Balanda), ENERGIA 2020 (Gabriele Felappi), FINCANTIERI (Loretana Cortis), FRED. OLSEN RENEWABLES ITALY (Lorenzo Longo), GALILEO GREEN ENERGY (Francesco Dolzani), GESTIONI INDUSTRIALI GROUP (Domenico Greco), GREEN ARROW CAPITAL (Giulio Barendson), GRUPPO HOPE (Michele Scoppio), ICHNUSA WIND POWER (Michele Schiavone), ISLA (Pietro Benito Coniglio), M.S.C. SICILIA (Corrado Robbiano), RENANTIS ITALIA (Carmelo Scalone), REPOWER WIND OFFSHORE (Carlo Drago), SAIPEM (Teresa Guzzo), SCS INNOVATIONS (Cosimo Sisto), TOZZI GREEN (Cristiano Vitali), WIND ENERGY MANFREDONIA (Alessandra Bertini).

Il Collegio dei Probiviri sarà composto da Ksenia Balanda (Presidente), Francesco Dolzani, Pietro B. Coniglio, Cristiano Vitali e Carlo Drago. I Vice Presidenti saranno Loretana Cortis (Fincantieri), che entra anche in Giunta esecutiva, Klaus Falgiani (Acciona Energia), Teresa Guzzo (Saipem) e Carmelo Scalone (Renantis). Michele Scoppio (Gruppo Hope) sarà il Segretario generale, mentre Giulia Lo Bianco (Baywa R.E.) ricoprirà il ruolo di Tesoriere.