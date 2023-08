Aeroporti di Puglia a La Piazza: la sfida del nuovo Piano Industriale

Aeroporti di Puglia: il Presidente Vasile racconta a La Piazza l’ambiziosa sfida del nuovo Piano Industriale

Nel corso della seconda serata della kermesse La Piazza – Il bene comune, organizzata da affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in Puglia, e giunta ormai alla sua sesta edizione, il Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, che ha seguito la manifestazione sin dai suoi albori, ha illustrato i punti fondamentali del nuovo Piano Industriale di Aeroporti di Puglia. Una strategia audace che persegue l’obiettivo di trasformare le infrastrutture aeroportuali pugliesi per posizionare la regione al centro dell'innovazione nell'aviazione e nello spazio.

L’intervista di affaritaliani.it ad Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia

“Il nuovo Piano Industriale prevede il raddoppio di tutte le infrastrutture aeroportuali pugliesi, una nuova aerostazione per Foggia, alta capacità per Bari, altissima ed elevatissima capacità per l’aeroporto del Salento e, chiaramente, l’aerospazio per l’aeroporto di Grottaglie, che sarà il primo avamposto europeo che guarda al futuro del nuovo modo di volare: quello del volo suborbitale”, ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia. Europa e Stati Uniti guardano con attenzione allo spazio-porto, che sarà il secondo nel mondo direttamente collegato all’aeroporto del New Mexico.

Sull’importanza della kermesse La Piazza – Il bene comune, che ha visto per tre serate ospiti illustri dialogare sul palco insieme al Direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino dei temi più caldi legati all’attualità del nostro Paese, Vasile ha detto: “Seguo La Piazza da circa sei anni, prima del mio ruolo di Presidente di Aeroporti di Puglia: ecco, il tasso di crescita è lo stesso. Guardandomi intorno, vedo una fotografia reale di quanto questo evento sia importante per il sistema pugliese. La platea mostra il forte desiderio di sentire ciò che si sta facendo nel concreto e ciò che sta accadendo nel nostro Paese dai protagonisti la vita della politica, e vuole sentirlo in diretta”.