Agici, in arrivo il workshop “Net Zero Economy al 2050: miraggio o realtà?”

Agici, Osservatorio Rinnovabili OIR: il 17 settembre si terrà l’evento per discutere l’obiettivo Net Zero al 2050

Martedì 17 settembre, nel Centro Congressi Fondazione Cariplo, Agici presenterà il workshop “Net Zero Economy al 2050: miraggio o realtà?” L’evento, organizzato da Agici per l’edizione 2024 dell’Osservatorio Rinnovabili OIR in partnership con Edison, offrirà un’opportunità di confronto sul tema della neutralità carbonica.

Durante il workshop, sarà presentato il Rapporto OIR 2024 dal titolo “Net Zero: la sfida e il potenziale delle energie rinnovabili al 2050”. L’obiettivo dello studio è approfondire il ruolo delle rinnovabili sia utility scale sia distribuite per vincere la sfida del Net Zero.

In particolare, l’analisi valuta la fattibilità delle misure e degli investimenti essenziali per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 nei principali settori dell’economia italiana. Inoltre, la ricerca esamina in profondità il contributo della finanza nel sostenere il processo di decarbonizzazione e promuovere una transizione ecologica efficace.

Infatti, le fonti rinnovabili hanno un ruolo principale nel raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla Commissione Europea, che, nel 2021, ha presentato il pacchetto Fit for 55, con l’ambizioso target di tagliare le emissioni del 55% entro il 2030. Questo obiettivo, però, è solo una tappa intermedia di un percorso più ampio che mira a trasformare l’Europa in una Net Zero economy entro il 2050.

A discutere sull’argomento durante l’evento ci saranno: Marco Carta, AD di Agici; Anna Pupino, Coordinatrice Osservatorio OIR, Agici; Nicola Monti, AD di Edison; Filippo Stefanelli, Presidente Esecutivo di Acea Produzione; Giuseppe Bergesio, AD di Iren Energia; Paolo Luigi Merli, AD di ERG; e molti altri.