Agricoltura e Innovazione: parole chiave di un futuro che è già 'presente'

‘Innovazione’ e agricoltura. Sono le parole chiave del futuro. In un pianeta sofferente di una ‘febbre’ sempre più alta dove le conseguenze del cambiamento climatico sono ancora tutte da scoprire e definire, il ruolo della catena della produzione del cibo, dello sfruttamento delle risorse, del consumo di suolo, della ricerca scientifica sono e saranno sempre più decisive. Un pianeta dove quasi un miliardo di persone soffre la fame e che sarà sempre più popolato.

Le tecnologie dell’agricoltura di precisione (che sfrutta Internet of Things e Big Data Analytics) e quelle dell’agricoltura interconnessa (il cosiddetto Internet of Farming) costituiscono l’Agricoltura 4.0 che, attraverso l’analisi incrociata di fattori ambientali, climatici e colturali, consente di stabilire il fabbisogno irriguo e nutritivo delle coltivazioni, prevenire patologie, identificare infestanti prima che proliferino, compiere interventi mirati, risparmiare tempo e risorse, incidere sulla qualità dei prodotti, oltre a migliorare la resa delle coltivazioni e le condizioni di lavoro. Una quantità di dati che devono essere letti e organizzati. Coltivare dati per raccogliere valori. Coltivare valori per raccogliere dati.

Come possiamo garantire l'accesso a una fornitura sufficiente di cibo sano, diversificato e sicuro per una popolazione globale in crescita, limitando al contempo l'impatto sull'ambiente e affrontando il cambiamento climatico? Questa è una delle sfide chiave di questo secolo. E l'innovazione nell'agricoltura globale è una parte centrale della soluzione.

Di tutto questo si parlerà il 23 e 24 settembre a Parigi per ‘The Future of Food and Farming’, appuntamento di rilevanza mondiale con decine di ospiti, incontri, tavole rotonde, approfondimenti, webinar.

Nonostante gli shock di mercato a breve termine causati dal COVID-19, si prevede che il mercato dei prodotti agricoli crescerà in media del 3% annuo nel prossimo decennio, trainato dai megatrend nella crescita della popolazione, dalla domanda di proteine ​​e dalle pressioni sui raccolti dovute ai cambiamenti climatici. La domanda mondiale di alimenti, mangimi e combustibili continuerà ad aumentare - ed evolversi - in modo significativo nei prossimi decenni. Ciò è guidato dalla crescita complessiva della popolazione e dalla rapida espansione di una classe media globale: raggiungendo quasi 5 miliardi di persone entro il 2030, la quota della classe media globale sarà quasi quintuplicata negli ultimi tre decenni. 1

Con una popolazione complessivamente più numerosa, l'aumento degli standard di vita e il cambiamento dell'atteggiamento nei confronti della nutrizione, della trasparenza e della sostenibilità, i modelli di consumo alimentare stanno diventando più diversificati ed esigenti. 2,3

