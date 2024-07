Agritech, Intesa Sanpaolo presenta la seconda edizione di Ideas2Grow

Intesa Sanpaolo: al via la 2ª edizione di Ideas2Grow per promuovere l'imprenditorialità in ambito agritech tra giovani innovatori

Intesa Sanpaolo presenta la seconda edizione di Ideas2Grow, l’iniziativa realizzata con Talent Garden per valorizzare i progetti innovativi in ambito agritech basati su tecnologie digitali e sostenibilità e incentivare l’occupazione giovanile attraverso l’autoimprenditorialità. L’iniziativa si rivolge a giovani under 35, studenti o neolaureati in Scienze Agrarie, Forestali, Ambientali, Alimentari o di facoltà diverse, provenienti dalle province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi e Brescia. I migliori avranno l’opportunità di seguire un percorso di formazione gratuito per avviare la propria startup.

Il progetto si articola in tre fasi: fino al 15 novembre ci si può candidare alla Call 4 Ideas e proporre l’idea di business innovativo per il settore agricolo; entro la fine di novembre verranno selezionati 50 giovani per partecipare alla terza fase, il percorso di Talent Garden “Agritech: Leadership e Entrepreneurship” articolato in 4 moduli formativi per un totale di 50 ore di formazione online, 30 ore di studio individuale e 5 ore di coaching per ciascun team, che ha l’obiettivo di far acquisire tutti gli strumenti indispensabili al lancio della propria impresa. Il percorso formativo realizzato da Talent Garden inizierà a dicembre 2024 e terminerà all’inizio di aprile 2025 con il celebration day, una giornata in cui i team racconteranno come si sono evolute le idee e i progetti per cui sono stati selezionati.

La seconda edizione di Ideas2Grow è realizzata da Intesa Sanpaolo per il Sociale, la struttura dedicata al contrasto delle povertà e alla promozione dell’inclusione sociale che attraverso le collaborazioni avviate sul territorio tra soggetti diversi, realizza alleanze e partenariati tra settore profit e non profit, pubblico e privato, in collaborazione con la Direzione Agribusiness e la Direzione Regionale Lombardia Sud e ha il patrocinio dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Brescia, del Comune di Pavia e della Provincia di Pavia, della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Tra i partner: Assolombarda; Coldiretti, LinkedIn Microsoft; Martino Rossi SpA, Agricola Moderna, Simbiosi, Colline e Oltre, Innovation Center Giulio Natta.

Ideas2Grow rientra nell’impegno ESG di Intesa Sanpaolo a favore dei giovani, per incentivarne la formazione e l’accesso al mondo del lavoro.