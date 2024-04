Aira al Fuorisalone 2024: verso una progettazione sostenibile

Milano Design Week 2024: Aira, brand partner di A Casa Ovunque, presenta la nuova Pompa di Calore

Lo scorso mercoledì 17 Aprile 2024, in occasione della Milano Design Week 2024, all’interno della terza edizione di “A Casa Ovunque”, quest’anno dedicata al tema della Human Technology, in Via Savona 35 (Tortona Design District), Aira, azienda svedese di tecnologie per l’energia pulita, ha presentato la tavola rotonda a titolo “Verso una progettazione sostenibile”. Ospiti del dibattito Luca Fois, Creative Director di The Playful Living, Mats Ulriksson, Aira Italy Executive Chairman, e Pamela Brown, Aira Group Chief Marketing Officer. A moderare il dibattito Davide Calabrò di Soluzioni Green.

Nel corso della tavola rotonda Luca Fois ha esposto la definizione di progettazione sostenibile: un concetto che prevede la fusione tra l’idea di dimora e quello di essere umano, che vede la casa come nostro secondo habitat. La progettazione sostenibile è una progettazione a misura d’uomo, che punta al comfort di tutti i sensi; la casa un luogo destinato a trasmettere un calore psicologico e fisico allo stesso tempo.

In questo contesto si innesta il tema della nuova edizione di A Casa Ovunque: la Human Technology è una tecnologia che ha il compito di migliorare le condizioni di vita dell’essere umano, aiutandolo a stare bene. “Il design” afferma il professor Fois “deve essere innanzitutto pensato come user-centered: che ponga al centro del proprio obiettivo non il produttore e neanche il buyer, ma le necessità del primo utilizzatore del prodotto”.

Casa come luogo di calore e comfort, la centralità dell’user nella creazione di un prodotto, una tecnologia che migliori il benessere individuale ma anche quello collettivo: in questo senso, la prima Pompa di Calore progettata da Aira, brand partner di A Casa Ovunque, rispecchia tutte le caratteristiche del prodotto per la casa del futuro. La Pompa di Calore Aira è infatti progettata per essere uno strumento di comfort che metta al suo centro la sostenibilità declinata in molteplici aspetti: ambientale, considerando che la pompa di calore permette di ridurre fino al 75% le emissioni di CO2 fin dal primo giorno; ed economica, riducendo i costi di riscaldamento fino al 50%, con evidenti risultati non solo sul benessere del singolo user ma anche, sul lungo periodo, della società nel suo insieme.

Anche in questo caso, la Pompa di Calore Aira pone al centro della propria progettazione l’utente finale, punto chiave del concetto stesso di design, come illustrato dal professor Fois. Come spiegato da Pamela Brown, Aira Group CMO: “A differenza delle pompe di calore del passato, progettate ad uso degli installatori o dei manutentori, la Pompa di Calore Aira intende porre il cliente al centro e puntare sulla facilità di utilizzo, eliminando display e pulsanti per lasciare il posto ad un’unica app nelle mani dell’utente, che può gestire l’utilizzo e i consumi della Pompa di Calore con pochi clic”.

Alla funzionalità e alla semplicità di utilizzo si abbina uno studio estetico sul design: la Pompa di Calore Aira presenta infatti linee arrotondate e una palette di colori che si adatta all’ambiente circostante, regalando così al progetto finale un’estetica che rende desiderabile un prodotto che non possiede di solito, soprattutto in Italia, una storia di desiderabilità. “Il nostro obiettivo”, ha spiegato Pamela Brown, “è stato quello di creare un prodotto rivoluzionario nel suo campo: dal design accattivante, semplice da utilizzare, con un prezzo accessibile e dotato di tecnologia smart”.

Il design infine ha ricadute concrete anche a livello sociale, come sostenuto da Mats Ulriksson, Aira Italy Executive Chairman: se da un lato tanta formazione sul tema della sostenibilità e dello specifico prodotto va fatta in Italia, dall’altro lato l’ingresso di Aira con la nuova Pompa di Calore smart nel mercato italiano apre la necessità di formare una nuova leva di giovani clean energy experts che sappiano comprendere e gestire appieno questo nuovo prodotto, spendendosi per il cambiamento green, casa per casa: le Aira Academies nascono per formare e migliorare le competenze delle persone affinché possano unirsi alla rivoluzione dell’energia pulita con Aira.

Estetica italiane e concretezza svedese si incontrano dunque in un nuovo prodotto che incarna il futuro, presente, della progettazione sostenibile.