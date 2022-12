ALD Automotive Italia entra nel mondo del gaming

In occasione delle feste natalizie, ALD Automotive Italia, azienda leader internazionale nelle soluzioni di mobilità sostenibile e nel noleggio a lungo termine, lancia la campagna “Hack the Christmas”, ideata per entrare a pieno titolo nell’universo dei videogiochi.

Livree ispirate ai colori e con il logo di ALD Automotive Italia saranno infatti protagoniste di Forza Horizon 5, il videogame open world esclusiva Xbox dedicato al mondo delle auto che ha visto impegnati ben oltre 20 milioni di giocatori nei primi sette mesi dal lancio e, secondo il sondaggio condotto da YouGov per la divisione britannica della console di Casa Microsoft, tra i giochi più utilizzati durante le vacanze di Natale del 2021. Il target di riferimento della campagna, il cui leit motiv è “Hackera il mondo dei video game”, è il videogiocatore medio di 34 anni, abituato a fare acquisti online, che secondo YouGov gioca abitualmente ai game durante le feste.

Grazie all’uso di speciali livree, da applicare gratuitamente alle vetture digitali, la campagna vuole fare scoprire agli utenti l’e-commerce di ALD Automotive Italia, piattaforma che consente un’esperienza di noleggio a lungo termine completamente digitale, dalla personalizzazione al preventivo, fino alla stesura del contratto. La community di Forza Horizon 5 potrà quindi sfoggiare nelle varie attività previste in-game una serie di livree mai viste prima, attivando un vero e proprio passaparola digitale. Le livree saranno quindi visibili da tutti i player impegnati contemporaneamente sullo stesso server e potranno essere scaricate gratuitamente nell’apposita sezione del gioco.

Un vero e proprio hacking che sfrutta un piccolo «Bug». Le guideline di riferimento di Forza Horizon 5 non vietano infatti di riprodurre loghi o offerte commerciali nella personalizzazione delle auto. La campagna sarà inoltre supportata da un piano editoriale sui canali social di ALD con la pubblicazione di video e immagini "in game" con le speciali livree realizzate.