Alice Pizza: nel 2024 dodici nuove pizzerie e 100 nuovi posti di lavoro

Alice Pizza, un primo semestre 2024 di grande successo: 12 nuove pizzerie, 100 nuovi posti di lavoro

Crescita costante, solidità e sostenibilità economica, contributo all’occupazione e all’economia dei territori, in Italia e all’estero. Sono queste le linee guida dello sviluppo di Alice Pizza, la più grande catena di food retail in Italia nel segmento della pizza, nata nel 1989 a Roma e presente oggi in 14 regioni italiane e in 4 paesi esteri.

Lo confermano i risultati del primo semestre 2024: Alice Pizza ha inaugurato al 30 giugno 12 nuove pizzerie, portando il totale dei locali a 214. Di questi, 111 sono a gestione diretta e 103 in franchising. Entro la fine dell'anno, il marchio prevede di aprire ulteriori 18 punti vendita, per un totale di 30 nuove aperture nel 2024.

“Continuiamo a credere nel nostro modello di business, che coniuga una proposta artigianale di alta qualità, la pizza al taglio della tradizione romana, con una gestione rigorosa ed efficiente", commenta Claudio Baitelli, amministratore delegato di Alice Pizza. "E i fatti ci danno ragione. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti nel primo semestre del 2024 e di poter proiettare per quest’anno una crescita del network di oltre il 15%, grazie ad investimenti significativi ed alle partnership strategiche che abbiamo realizzato in Italia e all’estero. Continueremo a mantenere questo trend di crescita con l’obiettivo di raddoppiare in 5 anni la nostra rete. Fra i risultati di cui siamo più contenti c’è quello che riguarda l’occupazione. Nel primo semestre del 2024, Alice Pizza ha creato circa 100 nuovi posti di lavoro e il nostro obiettivo è raggiungere 250 nuove assunzioni entro la fine dell'anno, portando il totale dei collaboratori a 1.900. Persone che formiamo con cura ed entusiasmo nella nostra Accademia, perché portino a tutti i clienti il gusto inimitabile della vera pizza artigianale al taglio di qualità”.

Nel 2024, Alice Pizza ha esteso la sua presenza geografica in Italia aprendo il primo locale in Friuli e raggiungendo così 14 regioni italiane. Il 36% delle pizzerie di Alice si trova nel Nord Italia (78 locali) e il 64% nel Centro-Sud e Isole (130 pizzerie). Il brand è presente anche all'estero con 6 locali: 1 in Francia, 1 a Malta, 2 in Spagna e 2 a Hong Kong. Nel paese asiatico il secondo locale è stato recentemente inaugurato in collaborazione con Bluebell Group, leader nella distribuzione di marchi di lusso e lifestyle in Asia.

Le partnership con realtà di alto profilo sono un asset strategico per Alice Pizza: oltre all’accordo con Bluebell per lo sviluppo in Asia, il marchio collabora in Italia con Chef Express e Autogrill per le aperture nel canale travel e con EG Group per la presenza su autostrade e traffic road.

Grazie alla dimensione modulare delle sue pizzerie, Alice Pizza è in grado di adattarsi a diverse tipologie di canali di vendita, garantendo una presenza capillare e strategica sul territorio, in contesti diversi e complementari. Il 60% delle pizzerie di Alice si trova oggi in contesti urbani, dove il brand è diventato un punto di riferimento per chi cerca una pizza di qualità sia nei centri storici che nei quartieri. Il 40% dei locali sono in centri commerciali, dove Alice Pizza raggiunge un pubblico ampio e variegato, consolidando visibilità e accessibilità del brand. I prossimi 5 anni vedranno una crescita dei canali travel e traffic road oltre al consolidamento del brand nei centri urbani e nei centri commerciali.