Amadori punta sulla sostenibilità: on air gli spot green "Ama Vivi e Gusta"

Sostenibilità, Amadori lancia la nuova campagna "Ama Vivi e Gusta"

Amadori investe nella sostenibilità. L’azienda romagnola ha lanciato nei giorni scorsi una nuova campagna pubblicitaria dedicata alle attività messe in campo sul fronte della salvaguardia ambientale, dalla produzione di energia pulita alla centralità di una filiera controllata, affidabile e tracciabile all’interno del proprio modello di business.

“La nuova creatività realizzata dall’agenzia VMLY&R accompagnerà la comunicazione di Amadori nel corso di tutto l’anno, proprio per sottolineare l’impegno del gruppo per la salvaguarda del pianeta”, spiega Rossana Zappa, consulente Marketing Strategico e R&D. “Presto renderemo pubblica tra l’altro la seconda edizione del nostro Rapporto di Sostenibilità, uscito per la prima volta nel 2020”. Gli spot dunque hanno un taglio prettamente istituzionale con un richiamo finale ai prodotti dell’azienda. La pianificazione di WaveMaker si concentra sulle principali emittenti televisive italiane e sulle piattaforme di streaming dei broadcaster.

Il gruppo leader in Italia nell’alimentare allarga quindi la sua offerta entrando nel settore del cosiddetto plant based (in crescita costante negli ultimi tre anni con un incremento del 25% a valore e del 23% a volume, per un giro d’affari che ha raggiunto i 113 milioni di euro nel 2021) con la nuova linea “Ama Vivi e Gusta”. Una novità con cui l’azienda amplia la sua presenza nel mondo delle proteine, considerando la sua storica presenza nel comparto avicolo (proteine bianche), il successivo ingresso nelle carni suine (rosa), per arrivare oggi al debutto nelle proteine vegetali (verdi).

La nuova gamma si compone al momento di tre referenze: Veggy Burger, Cotolette Veggy e Birbe Veggy. La distribuzione partirà da giugno in tutti canali di vendita con packaging per il 60% di plastica riciclata e un prezzo consigliato di 3,99 euro.