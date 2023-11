Amex al Salone dei Pagamenti: le imprese italiane puntano sul digital

American Express, Salone dei Pagamenti 2023: la digitalizzazione dei pagamenti favorisce la crescita aziendale

Per l'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, evento che vanta la media partnership di affaritaliani.it, American Express porta al centro del dibattito il tema della digitalizzazione intelligente, vista come driver strategico per la crescita delle imprese italiane. Come testimonia la ricerca portata avanti da Amex e Nielsen, sono sempre di più le realtà che puntano ad aumentare la propria conoscenza e competenza in materia di digitalizzazione dei pagamenti, spinte dal desiderio di accedere ad un pubblico quanto più ampio e vario possibile.

American Express, leader mondiale nel settore delle soluzioni di pagamento e delle carte di credito, partecipa quest'anno al Salone dei Pagamenti con uno stand dedicato al Piano 1 dell'Allianz MiCo di Milano, accessibile ai visitatori dal 22 al 24 novembre, nei tre giorni della fiera. Il futuro dei pagamenti, tema chiave della nuova edizione del Salone dei Pagamenti organizzata da ABIServizi, viene raccontato da Amex attraverso la novità e la ricerca: un percorso consapevole che verrà approfondito nel panel odierno dal titolo "Gli strumenti di pagamento come driver per la crescita delle imprese italiane", previsto al Salone per le ore 11:30.

L'intervista di affaritaliani.it a Simone Richetta, Director, SME & Large Acquisition di American Express Italia

In Europa, le imprese italiane rappresentano il terzo mercato nel mondo del retail e il secondo nel mondo manifatturiero. Parliamo soprattutto di PMI, piccole e medio imprese, che costituiscono il 99,9% di tutte le imprese italiane. American Express, così come riportato dal Director, SME & Large Acquisition Simone Richetta, ha lanciato "una ricerca insieme a Nielsen, che ha visto la partecipazione di oltre 400 C-level di aziende comprese tra i 10 e i 200 milioni".

I risultati presentati attraverso la ricerca mostrano un quadro molto positivo per le imprese italiane, che dimostrano di essere "in ottima salute". Infatti, solo il 7% ha dichiarato una decrescita del proprio fatturato negli ultimi dodici mesi, mentre il 47% parla di una crescita positiva. "Spesso, la crescita del fatturato risulta maggiorata nel caso di automazione e digitalizzazione dei pagamenti; così come nel caso in cui l'impresa si sia concentrata sul mercato delle esportazioni", ha raccontato Richetta.

Dalla ricerca di American Express e Nielsen emerge chiaramente come la digitalizzazione e automazione dei pagamenti, unita ad un'attenta ricerca del personale e ad una maggiore internazionalizzazione aziendale, rappresentano i driver principali per la crescita delle imprese italiane. Amex, da sempre al fianco delle imprese nel loro percorso di crescita, con un’esperienza di quasi 60 anni nel mondo corporate, si propone di spingere le aziende al cambiamento attraverso i propri servizi e, com'è chiaro, anche attraverso la conoscenza offerta dalla ricerca.

"Negli ultimi 35 anni abbiamo percorso grandi passi avanti, soprattutto nel mondo della digitalizzazione, spingendo affinché questo tipo di processo possa interessare tanto i nostri prodotti carta (le carte di credito che usiamo tutti i giorni), quanto il mondo B2B, in cui riusciamo a mettere facilmente in contatto fornitori e clienti", ha concluso Simone Richetta. "Essendo noi un network globale, diamo la possibilità a queste aziende di poter pagare anche all’estero senza rallentamenti".