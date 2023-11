Amplifon a Bookcity Milano: al fianco degli anziani con letture partecipate

Amplifon a Bookcity Milano: letture partecipate in RSA a supporto dell'inclousione sociale degli anziani

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, supporta per il terzo anno consecutivo BookCity Milano, la principale manifestazione cittadina dedicata al libro e alla lettura, a testimonianza del forte legame con la città nella quale l’azienda è nata nel 1950 e dove oggi ha sede il suo headquarter globale. Si è tenuto oggi l’appuntamento organizzato dall’azienda, insieme alla Fondazione Amplifon, e dedicato all’inclusione sociale delle persone anziane.

L’evento “Let’s dream, Riflessioni sul sogno tra generazioni” ha portato letture partecipate ad alta voce nella Casa di Riposo RSA di via Pindaro, a Milano, offrendo agli ospiti e alle loro famiglie la possibilità di ascoltare brani tratti dal romanzo “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Tra i lettori, erano presenti anche alcuni volontari dell’azienda. L’iniziativa è collegata a “Ciao!”, tra i principali progetti di Fondazione Amplifon, avviato a Milano nel 2020, in piena pandemia, per ovviare al prolungato isolamento a cui erano costretti gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA). L’iniziativa oggi coinvolge oltre 200 RSA non profit distribuite sul territorio nazionale e internazionale.