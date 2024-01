Amplifon: acquisito uno dei principali franchisee di Miracle-Ear

Amplifon annuncia l'acquisizione dei principali franchisee di Miracle-Ear: rafforzata la presenza sul mercato americano

Amplifon (EXM; Bloomberg: AMP:IM; Reuters: AMPF.MI), leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, rende noto di aver completato l’acquisizione del business di uno dei principali franchisee di Miracle-Ear negli Stati Uniti, il più grande mercato al mondo. Il network acquisito, facente capo a tre diverse aziende (Hearing Pro Inc, Las Davis Enterprises Inc, e Miracle-Ear Centers of Arkansas LLC), comprende circa 50 punti vendita localizzati in quattro stati (Arkansas, Kansas, Illinois e Missouri), con un fatturato annuale di circa 20 milioni di dollari e circa 85 dipendenti. Miracle-Ear è il marchio attraverso il quale Amplifon opera nel mercato retail degli Stati Uniti, tramite negozi diretti e in franchising.

“Questa acquisizione è un nuovo importante passo nel percorso di ulteriore accelerazione della nostra crescita nel mercato americano, il più importante al mondo. L’operazione si inserisce perfettamente nel nostro modello di business negli Stati Uniti, caratterizzato dallo sviluppo di una importante rete di negozi diretti che opera in sinergia con il nostro storico e comprovato business in franchising”, ha commentato Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon.

L’acquisizione è in linea con la strategia di Amplifon volta a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel principale mercato al mondo: la combinazione del network acquisito con l’attuale rete diretta di Miracle-Ear permetterà infatti alla società di accelerare il proprio sviluppo negli Stati Uniti, facendo leva su una maggior scala e creando nuove opportunità per perseguire l’eccellenza e l’innovazione nel servizio fornito ai propri clienti, a beneficio sia del business diretto sia di quello di tutti i franchisees.

In seguito a questa acquisizione, il network Miracle-Ear raggiunge circa 350 punti vendita diretti, che si aggiungono agli oltre 1.200 negozi in franchising. Complessivamente, le Americhe hanno generato ricavi per circa 400 milioni di euro nel 2022 (circa il 20% del totale del Gruppo Amplifon) tramite oltre 1.800 punti vendita.