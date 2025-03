Amplifon, in palio cinque borse di studio per i futuri audioprotesisti

“Una laurea con Amplifon”, al via la IV edizione: cinque borse di studio a disposizione per gli studenti interessati al corso in Tecniche Audioprotesiche

Parte la quarta edizione di “Una laurea con Amplifon”, l’iniziativa portata avanti da Amplifon Italia e riservata agli studenti delle quinte classi delle scuole superiori interessati a iscriversi al corso di Laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche. Tale laurea consente di diventare audioprotesista, il tecnico specializzato nella diagnosi e cura dell’ipoacusia, figura professionale centrale nel modello di servizio dell'azienda.

In dettaglio, la società mette in palio cinque borse di studio che prevedono per tutta la durata del corso di laurea un contributo mensile di 500 euro e il pagamento delle tasse universitarie. Sono inoltre previsti un tirocinio di fine corso all’interno di uno degli oltre 800 centri audiologici di Amplifon in Italia l’inserimento in azienda al termine degli studi. È possibile candidarsi a “Una laurea con Amplifon” entro il 30 giugno compilando il form sul sito dedicato al progetto.

L’iniziativa sarà presentata in varie città italiane nell’ambito di un roadshow nelle scuole superiori. Il corso di laurea in tecniche audioprotesiche è attualmente disponibile all’interno della facoltà di Medicina e Chirurgia di 14 università italiane: Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Bari, Catania, Padova, Treviso, Messina, Parma, Verona, Pisa, Siena. L’audioprotesista si occupa di prevenzione e cura dell’udito, verificando la salute uditiva delle persone, effettuando i test necessari e, in caso di ipoacusia, scegliendo la soluzione acustica più adeguata.

È un professionista che coniuga competenze molto tecniche con una forte componente relazionale. Per diventare audioprotesista occorre un titolo universitario che si ottiene con tre anni di studio e un tirocinio. Dopo il conseguimento del titolo di studio, bastano in media solo un paio di mesi prima che i neolaureati riescano ad inserirsi nel mondo del lavoro (Fonte: Almalaurea). Fra le professioni sanitarie, quella dell’audioprotesista è relativamente poco conosciuta ma con una crescente domanda non solo in Italia ma a livello globale, in considerazione dell’aumento dei tassi di adozione dei dispositivi acustici e dei trend demografici legati all’invecchiamento della popolazione.