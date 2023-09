Amplifon: nominata dal “Time” tra le migliori aziende al mondo

Amplifon, tra le migliori aziende al mondo: inserita dal "Time" nella classifica World’s Best Companies

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è stata inclusa dalla rivista statunitense Time Magazine nella lista delle migliori aziende al mondo. La classifica “World's Best Companies”, quest’anno alla prima edizione, è stata realizzata in collaborazione con Statista, società specializzata in analisi di mercato, tenendo conto di tre parametri: crescita dei ricavi, soddisfazione dei dipendenti e Corporate Social Responsibility (CSR). La graduatoria premia 750 grandi aziende tra 10.000 prese in considerazione, con un fatturato annuo minimo di 100 milioni di dollari e una presenza in almeno due aree geografiche del mondo; Amplifon è stata inserita nella industry Ingegneria, Manufacturing e Tecnologia Medicale.

L’inclusione nella graduatoria delle World’s Best Companies si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti ricevuti da Amplifon nel corso del 2023, dalla certificazione Top Employer per Europa, Stati Uniti e Nuova Zelanda all’inserimento nella graduatoria della rivista Newsweek delle 100 aziende più amate al mondo dai propri dipendenti (Most Loved Workplace). Amplifon è presente in 25 paesi del mondo con oltre 9.300 negozi e 19.400 collaboratori di oltre 100 diverse nazionalità. Nel 2022 la società ha ottenuto ricavi per oltre 2,1 miliardi di euro.