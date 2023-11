Amplifon: ospitato un forum di 20 aziende su come raccontare la sostenibilità

Amplifon: si è tenuta presso la sede principale un tavolo di venti aziende italiane e internazionali per discutere su come raccontare la sostenibilità

Un tavolo di venti aziende italiane e internazionali per discutere di come raccontare il crescente impegno nella sostenibilità in modo coerente, concreto e, al tempo stesso, creativo. Di questo si è parlato nel corso dell’evento dedicato alla "Narrazione della Sostenibilità" che si è tenuto lo scorso giovedì 23 novembre presso la sede di Amplifon e organizzato dall’azienda italiana leader globale nel settore delle soluzioni per la cura dell’udito insieme a Storyfactory, agenzia di narrazione strategica, in collaborazione con Pezzilli & Company.

Il tavolo di discussione, a cui hanno partecipato i manager della comunicazione e della sostenibilità delle aziende coinvolte, si è aperto con un’introduzione di scenario a cura di Carlo Cici, Partner e Head of Sustainability practice presso The European House-Ambrosetti. L'obiettivo è stato esplorare la narrazione attuale e futura sulla sostenibilità, condividendo idee e soluzioni innovative, con particolare attenzione alle difficoltà e alle opportunità interne ed esterne, legate alla gestione e alla comunicazione della sostenibilità in azienda. A seguito della discussione, gli spunti emersi diventeranno parte di un report che verrà presentato nel 2024.