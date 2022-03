Amplifon, report di sostenibilità: innovazione e rispetto delle persone

200 milioni risparmiati e investiti in test gratuiti dell’udito

Amplifon S.p.A. leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, annuncia di aver pubblicato il Report di Sostenibilità 2021, che presenta i progressi raggiunti rispetto agli obiettivi inclusi nel Piano di Sostenibilità Listening Ahead e le numerose iniziative promosse per integrare ulteriormente la sostenibilità nella strategia di business.

Enrico Vita, CEO “Siamo molto orgogliosi di come sta procedendo l'attuazione del nostro Piano di Sostenibilità 2021-23; ci siamo dati target sfidanti e li stiamo raggiungendo grazie alla collaborazione attiva con tutti i nostri stakeholder. L’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e i riconoscimenti raccolti nel corso del 2021 sono un'ulteriore conferma della solidità e concretezza del nostro impegno per un futuro sempre più inclusivo e sostenibile.”

Tra le iniziative promosse e i principali traguardi:

-L’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite per promuovere un business in grado di affrontare le sfide globali attraverso il rispetto e la promozione dei Dieci Principi fondamentali in ambito di diritti umani e diritti dei lavoratori, tutela ambientale e lotta alla corruzione;

-La sottoscrizione delle prime due linee di credito “sustainability linked”, rispettivamente una revolving credit facility da 100 milioni di euro, e un term loan da 210 milioni di euro per il rifinanziamento di GAES;

- L’inclusione di Amplifon nel nuovo indice MIB ESG, lanciato da Euronext e Borsa Italiana nel 2021, dedicato alle 40 blue-chip italiane che attuano le migliori pratiche ESG;

- L’inclusione di Amplifon nel Global Sustainability Yearbook 2022 di S&P, che stila la classifica dei 716 top performer tra oltre 7.500 aziende valutate dal Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2021.

Nel corso del 2021, Amplifon ha continuato a promuovere l’accessibilità alla cura dell’udito, generando un risparmio economico di circa 200 milioni di euro grazie all’offerta di test dell’udito gratuiti, in linea con il target prefissato al 2023. Inoltre, il Gruppo ha continuato a promuovere soluzioni uditive sempre più coinvolgenti e digitali, raggiungendo un tasso di penetrazione globale dell’Amplifon Product Experience (APE) pari all’89%. Inoltre, ha impresso una forte accelerazione sull’innovazione con il lancio di Amplicare e la creazione di Amplifon X, la nuova struttura organizzativa interamente dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali altamente innovative.

People Empowerment

Nel 2021 il Gruppo ha erogato oltre tre giornate medie di formazione per persona a tutti i dipendenti, in linea con il target prefissato, e ha ricevuto la certificazione Top Employer EMEA 2022. In ottica di promozione delle pari opportunità, si è raggiunta una rappresentanza femminile pari al 55% tra il personale di back office e al 30% nelle posizioni di leadership, è stato garantito un buon equilibrio a livello di uguaglianza retributiva tra donne e uomini, e sono stati sottoscritti i Women's Empowerment Principles, istituiti da UN Women e UN Global Compact.

Community Impact

Per la promozione dell’inclusione sociale, nel 2021 il Gruppo ha supportato l’avvio delle attività della Fondazione Amplifon con un contributo di circa 1,3 milioni di euro, in linea con il target prefissato al 2023, e con il progressivo coinvolgimento volontario dei dipendenti Amplifon nei progetti promossi dalla Fondazione. Per incrementare la consapevolezza sull’ascolto responsabile, il programma “Listen Responsibly” è stato ulteriormente sviluppato in Italia e lanciato in Spagna.

Ethical Behavior

Per una gestione sempre più responsabile della catena di fornitura, è stato adottato un nuovo Codice di Condotta dei Fornitori, che si inserisce all’interno di un nuovo framework globale di valutazione dei fornitori sulla base dei principali rischi ESG. La vendita e l’utilizzo di apparecchi acustici ricaricabili ha permesso di risparmiare oltre 130 milioni di batterie, in linea con il target prefissato al 2023. Alla luce della crescente attenzione ai cambiamenti climatici, è stata svolta una prima analisi dei principali rischi e opportunità legati al climate change, in linea alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).