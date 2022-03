Amplifon, risultati 2021: ricavi consolidati a € 1.948,1 mln (+29,5%)

Amplifon presenta i risultati del quarto trimestre del 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, riunitosi oggi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

Enrico Vita, CEO del Gruppo Amplifon, ha commentato così i risultati finanziari ottenuti dalla società: “Il 2021 è stato un anno veramente molto positivo per Amplifon. Abbiamo conseguito risultati finanziari eccellenti, l’andamento operativo del business ha visto un ulteriore rafforzamento del nostro posizionamento competitivo e abbiamo intrapreso importanti iniziative strategiche. Nel corso dell’anno abbiamo infatti perfezionato l’acquisizione di Bay Audio in Australia, la seconda maggiore acquisizione della nostra storia. Inoltre, è stata cessata l’attività di Elite negli Stati Uniti, in linea con la strategia del Gruppo volta ad offrire la migliore customer proposition direttamente al consumatore finale. Abbiamo poi proseguito nella nostra espansione nel mercato cinese e lanciato l’Amplifon Product Experience in quattro ulteriori Paesi, tra cui l’importante mercato spagnolo. Il nostro impegno nel perseguimento di una crescita sostenibile di lungo termine è stato ulteriormente rafforzato con un’accelerazione significativa sull’innovazione e sulla sostenibilità. Siamo pertanto estremamente positivi sulle prospettive di crescita di breve e di medio termine della nostra Società”.

Nel quarto trimestre del 2021 i ricavi consolidati sono stati pari a 568,2 milioni di euro, in crescita a cambi costanti del 12,2% rispetto al quarto trimestre del 2020 e del 17,1% rispetto al quarto trimestre del 2019, nonostante il picco di dicembre nei contagi da Covid-19 e la sfidante base di confronto del 2019. L’ottima performance rispetto al quarto trimestre del 2019, periodo non impattato dalla pandemia, è stata determinata per l’8,4% da crescita organica, ben superiore al mercato di riferimento, mentre le acquisizioni hanno contribuito per l’8,7%. L’impatto del cambio è stato negativo per lo 0,8% per l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro americano e alle valute latino-americane.

L’EBITDA su base ricorrente ha raggiunto il livello record di 156,6 milioni di euro, in aumento del 10,4% rispetto al quarto trimestre del 2020 e del 24,1% rispetto al quarto trimestre del 2019. L’incidenza sui ricavi è stata pari al 27,6%, in aumento di 180 punti base rispetto allo stesso periodo del 2019 grazie alla maggiore efficienza operativa e alla maggiore dimensione, ed è stato peraltro conseguito a fronte di significativi investimenti nel business, quali gli investimenti in marketing e la prosecuzione di importanti iniziative strategiche.

Il risultato netto su base ricorrente è pari a 70,1 milioni di euro, in crescita del 19,3% rispetto al quarto trimestre del 2020 e del 46,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, grazie alla maggiore leva operativa. Il risultato netto as reported è stato pari a 57,0 milioni di euro e riflette sia gli oneri non ricorrenti menzionati sopra, sia il risultato netto del business discontinuato di Elite negli Stati Uniti, che incide negativamente per 6,6 milioni di euro.

Amplifon, presentati i risultati economici dell'esercizio 2021 VS 2019

I ricavi consolidati del 2021 sono stati pari a 1.948,1 milioni di euro, in crescita a cambi costanti del 29,5% rispetto al 2020 e del 18,7% rispetto al 2019, grazie a una forte crescita organica pari al 24,0% rispetto al 2020 e all’11,9% rispetto al 2019. Le acquisizioni hanno contribuito per il 5,5% rispetto al 2020 e per il 6,8% rispetto al 2019, mentre l’impatto del cambio è stato pressoché neutro rispetto al 2020 e negativo per l’1,5% rispetto al 2019 per l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro americano e alle valute latino-americane.

L’EBITDA su base ricorrente ha raggiunto la cifra record di 482,8 milioni di euro, in crescita del 32,0% rispetto al 2020 e del 26,8% rispetto al 2019, con un’incidenza sui ricavi pari al 24,8%, in aumento di 190 punti base rispetto al 2019. Il confronto della redditività con il 2020 non è significativo alla luce degli importanti proventi straordinari relativi all’emergenza Covid-19 di cui era stato caratterizzato l’esercizio. L’EBITDA as reported si attesta a 468,3 milioni di euro, dopo aver sostenuto costi non ricorrenti pari a 14,5 milioni di euro relativi all’acquisizione di Bay Audio in Australia, al processo di integrazione di GAES e al progetto di ridefinizione della struttura societaria di Amplifon.