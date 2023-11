Amplifon sostiene la 39ª edizione del Congresso Nazionale della SIAF

Amplifon, Congresso Nazionale SIAF 39ª edizione: previsto un ricco programma di approfondimento su otto aree tematiche diverse

Si apre oggi la 39ª edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), l’appuntamento biennale che tratta i temi dell’audiologia e della foniatria con un ricco programma di approfondimento su otto aree tematiche diverse. Inaugurata oggi a Pisa, la tradizionale quattro-giorni di confronto e dibattito scientifico, si svolge fino al 12 novembre presso il Polo Didattico Universitario della Memoria S. Rossore 1938. Il Congresso è un punto di incontro, studio e approfondimento essenziale per i professionisti audiologi e foniatri, ricco di attività didattico-scientifiche, dall’otochirurgia alla vestibologia, passando per l’innovazione dei dispositivi acustici di nuova generazione.

Anche Amplifon è tra i protagonisti di questa edizione. "Siamo molto orgogliosi di sostenere ancora una volta il Congresso Nazionale SIAF e di aver contribuito ad un programma di grande spessore scientifico. Appuntamenti come questo sono cruciali per stimolare il confronto scientifico essenziale al percorso riabilitativo dell’ipoacusia", dichiara Nicoletta Mannari, Direttrice Area Medica di Amplifon Italia. In programma diverse tavole rotonde a cui parteciperà anche il mondo delle aziende e delle università per parlare di nuove tecnologie e percorsi formativi. Tra questi, il simposio “Non solo audiogramma: l’audiometria tonale pura (PTA) tra mito e realtà̀” organizzato da Amplifon e dedicato all’analisi dei migliori strumenti medico-clinici per valutare il giusto percorso riabilitativo con dispositivi acustici in risposta alle esigenze specifiche di ciascun paziente.