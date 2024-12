ANBI: siglati nuovi accordi con CREA, Consorzio CER e Università di Roma Tor Vergata

ANBI: CREA, Consorzio CER e Università di Roma Tor Vergata insieme per la ricerca sulla gestione dell'acqua

Sono stati recentemente siglati due nuovi accordi di collaborazione tecnico-scientifica tra il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), il Consorzio CER-Canale Emiliano Romagnolo e l’Università di Roma Tor Vergata (Dipartimento di Ingegneria Civile e Informatica). Questi accordi mirano a promuovere attività di ricerca congiunta, organizzare corsi di formazione, svolgere attività didattiche e diffondere conoscenze scientifiche e tecnologiche, grazie anche alla collaborazione con il One World One Water Center (OWOW). Quest’ultimo è un programma congiunto sviluppato dalla MSU-Metropolitan State University di Denver e dai Denver Botanic Gardens negli Stati Uniti.

“Mentre il mondo è attraversato da drammatiche tensioni, l’ambiente scientifico è d’esempio nel cercare congiuntamente soluzioni a problemi universali come la migliore gestione delle risorse idriche di fronte alla crisi climatica”, ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

L’intesa tra Italia e Stati Uniti si inserisce in una collaborazione già consolidata con il programma OWOW, che da tempo organizza scambi formativi in Italia su temi legati alla gestione delle risorse idriche e alle strategie per affrontare la transizione energetica ed ecologica. Quest’anno, undici studenti statunitensi hanno partecipato a queste attività tra Roma e Bologna, seguendo lezioni mirate, corsi specifici e visite sul campo. “Sono stati giorni di studio intensi e proficui, in cui abbiamo trattato numerose tematiche di rilievo per gli studenti ospiti”, ha dichiarato Raffaella Zucaro, Direttrice Generale del Consorzio CER.

Nicola Dalmonte, Presidente del Consorzio CER, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi della sinergia internazionale che abbiamo instaurato con l’Università di Denver. Riteniamo che la firma di questi due nuovi accordi strategici rafforzerà ulteriormente le attività di scambio e ricerca che svolgiamo nei laboratori del sito Acqua Campus-ANBI, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza idrica e promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche a favore dell’agricoltura”.

A conclusione, il Presidente ANBI ha sottolineato: “Questa collaborazione conferma il ruolo internazionale assunto dai Consorzi di bonifica e irrigazione nel campo della ricerca e della divulgazione scientifica, trasformandoli in veri e propri laboratori a cielo aperto. Il sito Acqua Campus, in questo contesto, si distingue come un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale”.