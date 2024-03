ANBI, Coldiretti e Univerde promuovono il concorso fotografico Obiettivo Acqua

ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde sostengono il concorso fotografico 'Obiettivo Acqua': due le giurie a valutare le opere

Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), ha commentato l’esito della quinta edizione del contest promosso congiuntamente con Coldiretti e Fondazione Univerde: “In Italia c’è un grande bisogno di cultura diffusa dell’acqua e per farla crescere è necessario utilizzare ogni opportunità di comunicazione. Anno dopo anno, il concorso fotografico Obiettivo Acqua si conferma un efficace strumento, capace di parlare a pubblici diversi, sollecitando una riflessione sul sopito rapporto con la prima risorsa di vita, dato erroneamente per scontato”.

“Quest’anno sono circa 800 le candidature, ma a sorprendere è soprattutto la qualità degli scatti, a conferma di un’iniziativa che ha raggiunto l’interesse anche della fotografia professionale. Il concorso Obiettivo Acqua, così come la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, sono tasselli di un diffuso impegno per continuare a sollecitare i oggetti decisori verso sempre più urgenti scelte di futuro per il territorio e la vita delle comunità”, ha aggiunto Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.

A breve inizierà il lavoro di selezione delle opere in concorso per arrivare alla cerimonia conclusiva, che si terrà il prossimo martedì 14 maggio nella consueta sede di palazzo Rospigliosi, a Roma, dove saranno esposte le fotografie vincitrici. I lavori inviati saranno ora oggetto di una preselezione da parte degli organizzatori; successivamente le opere ammesse saranno valutate da una giuria tecnica, che selezionerà le foto da sottoporre alla giuria istituzionale, che avrà il compito di decretare i vincitori dei due premi in denaro per un valore complessivo di 1000 euro, equamente ripartiti tra le sezioni “a colori” (€ 500,00) e “in bianco e nero” (€ 500,00).

Inoltre, quest’anno saranno attribuite cinque menzioni speciali, per rappresentare diverse sfaccettature del rapporto con la risorsa idrica, anche su base regionale: “Acqua, fonte di cibo”, in collaborazione con Fondazione Campagna Amica; “A due ruote lungo l’argine”, in collaborazione con FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta; “MYacqua”, in collaborazione con ANBI Marche; “Come ti cucino il consorzio: acqua dolce, dal Canale alla tavola”, in collaborazione con ANBI Liguria; "Lombardia, una regione disegnata dall'acqua", in collaborazione con ANBI Lombardia; “Scatti d’acqua, lo scorrere perpetuo”, in collaborazione con ANBI Emilia Romagna.