ANBI, Consorzio CER e Capo Verde insieme per la gestione delle acque agricole

ANBI, Consorzio C.E.R. e Capo Verde: proposta partnership per la gestione sostenibile delle delle risorse idriche nel settore agricolo

Il Consorzio C.E.R., Canale Emiliano Romagnolo e Agua de Rego (ADR), l'autorità governativa di Capo Verde per la gestione delle risorse idriche, sono attualmente in fase di definizione di un accordo per una collaborazione scientifica, l'obiettivo è promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche nel settore agricolo. In questa partnership sarà coinvolto Acqua Campus, il polo tecnico-scientifico del Consorzio C.E.R. affiliato all'ANBI. La collaborazione prende avvio dalla riconosciuta esperienza virtuosa dei Consorzi di bonifica italiani nel campo dell’irrigazione collettiva e sulla sua replicabilità nei Paesi in via di sviluppo.

“Sviluppare capacità e professionalità nel campo dell’agricoltura sostenibile è la vera risposta alle crescenti esigenze planetarie di cibo ed è l’unico modo di bloccare fenomeni migratori, altrimenti inevitabili in assenza di sicure prospettive di vita”, ha commentato Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue).

Le attività di consulenza e formazione, previste dall’intesa, partiranno dal monitoraggio e dalla gestione della qualità idrica: si affronteranno le questioni legate ai quadri di campionamento, alle politiche ed agli schemi di supporto per l’uso dell'acqua in agricoltura ed il riuso da fonti civili. Si passerà poi alla gestione dei “big data”: verranno studiate le modalità per favorire la raccolta, l'armonizzazione e l'integrazione di diverse fonti, al fine di facilitare la pianificazione territoriale e la gestione delle emergenze.

L’innovazione promossa da ANBI vivrà due momenti: verrà presentato Irriframe, sistema di supporto decisionale, che fornisce informazioni su quando e quanto irrigare, consentendo agli agricoltori di risparmiare acqua, ridurre i fertilizzanti, aumentando la sicurezza alimentare e la produzione agricola; saranno inoltre esplorate le più recenti soluzioni per l'irrigazione efficiente (dalle tecniche “a goccia ultralow” alle paratoie “intelligenti” per la gestione del reticolo irriguo). Sono inoltre previste attività di supporto per la creazione di “joint ventures” nei settori dell’irrigazione, dello sviluppo rurale e della ricerca economica. La partnership mira, infine, all’interscambio di esperienze attraverso incontri, visite di studio ed altre forme di cooperazione, secondo programmi congiunti e concordati tra Consorzio C.E.R. e Agua de Rego.

“Come nostra prassi la collaborazione con Capo Verde prevede anche la partecipazione a progetti bilaterali e multilaterali, nonchè la promozione congiunta di attività di ricerca nel campo della gestione delle acque, dell'irrigazione e dello sviluppo rurale. La nostra esperienza è a servizio di tutti”, ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.